Видаль: «Хочу разделить победу над „Реалом“ с фанатами „Интера“ и „Барсы“»

Полузащитник «Интера» , ранее выступавший за «Барселону», поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нас ждёт отличный матч. Я провёл два замечательных года в «Барселоне» и надеюсь разделить победу с фанатами «Интера» и «Барсы».

[Когда я играл за «Баварию»] мы дважды пересекались с «Реалом» в Лиге чемпионов, но победить не удалось. Но в любом случае, этим летом я был очень рад, потому что «Бавария» выиграла Лигу чемпионов.