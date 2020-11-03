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Видаль: «Хочу разделить победу над „Реалом“ с фанатами „Интера“ и „Барсы“»

вчера, 05:27
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль, ранее выступавший за «Барселону», поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нас ждёт отличный матч. Я провёл два замечательных года в «Барселоне» и надеюсь разделить победу с фанатами «Интера» и «Барсы».

[Когда я играл за «Баварию»] мы дважды пересекались с «Реалом» в Лиге чемпионов, но победить не удалось. Но в любом случае, этим летом я был очень рад, потому что «Бавария» выиграла Лигу чемпионов.

Напомним, форвард «Интера» Ромелу Лукаку из-за травмы не примет участия в матче с «Реалом».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
вчера в 19:58
Видаль в составе Интера надеюсь снова как с Баварией испытает те же.
Homelander
Homelander ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 19:12
Да будет так!
Homelander
Homelander ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 19:02
Да Интер может схоронить Реал. Поглядим.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:54
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Мessi 10 (раскрыть)
    вчера в 18:25
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      вчера в 17:20
      Видаль тот еще пиз.... удачи Реалу 2-1
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 10:28
      Все эти обещания, угрозы победить - обычное явление перед матчами. Все едут в гости за победами, большинство хозяев уверены в победах , а по итогу имеем кучу неожиданных результатов. Все разговоры до матча - это пустая болтовня и только игра даст ответ кто сильнее или же будет ничья. Ведь даже фавориты , причем явные, в ЕК часто оступаются. Так , что ждем очередных баталий в ЕК , групповой этап приближается к "экватору".
      Болеем за наших.
      Всем здоровья.
      Мessi 10
      Мessi 10
      вчера в 10:01
      Красава, после 8:2 очень был рад за Баварию, серьезно?))
      feris1
      feris1
      вчера в 09:19
      Удачи Реалу!
      Тага Дага
      Тага Дага
      вчера в 09:11
      Удачи Интеру и Шахтеру...эти команды заслуживают выход в 1/8...
      112910415
      112910415
      вчера в 09:00
      ну, неплохо бы
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь ответ Artemon9 (раскрыть)
      вчера в 08:50
      Я бы его понял не будь финала с барселоной 2015 года, в котором Видаль играл за Юве. В том финале Чакир не поставил пенальти за фол на Погба.
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь ответ Artemon9 (раскрыть)
      вчера в 08:48
      Не поможет им удача. Вряд ли даже за ЛЕ зацепятся.
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь
      вчера в 08:47
      Видаль наемник, ему простительно, а за язык команда Зидана его накажет. Ахаха)
      Artemon9
      Artemon9
      вчера в 08:40
      Удачи Интеру
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 08:21
      какая двуликая натура)))))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 07:29
        shlomo
        shlomo
        вчера в 07:05
        Посмотрим, кто будет радоваться, а кто грустить...
        cska vperiod
        cska vperiod
        вчера в 06:20
        Интересный и немного подлый интерес у Видаля к матчу Интер - Реал.
        ABir
        ABir
        вчера в 05:39
        Разделишь, только не победу...
        Mangur
        Mangur
        вчера в 05:31
        Шикарное желание Видаля
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