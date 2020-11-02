Алаба: «Теперь мне сложно говорить о будущем»

Защитник «Баварии» отреагировал на слухи о том, что мюнхенцы отозвали своё предложение о продлении контракта с ним.

Я узнал об этом из прессы. Посмотрим, как все сложится.

Мне очень нравится играть за «Баварию». Теперь сложно говорить о будущем. Официально мне никто еще ничего не говорил по этому поводу.