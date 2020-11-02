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Алаба: «Теперь мне сложно говорить о будущем»

вчера, 22:13

Защитник «Баварии» Давид Алаба отреагировал на слухи о том, что мюнхенцы отозвали своё предложение о продлении контракта с ним.

Я узнал об этом из прессы. Посмотрим, как все сложится.

Мне очень нравится играть за «Баварию». Теперь сложно говорить о будущем. Официально мне никто еще ничего не говорил по этому поводу.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ХУБУЛ (раскрыть)
сегодня в 00:38
Немного странное мнение в Кроссе.Мне,как болельщику Реала,не кажется,что прям Рон все выиграл.Кросс был очень важным элементом этого организма, пусть и менее заметным.Вы считаете,что Бавария продала Тони за те деньги,что он стоил???
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 00:25
Ты думаешь что Бавария кусала локти из за Кросса? Вообще не разу ни где не видел и не читал. А Кроссу просто повезло, что он попал в Реал в эпоху Криштиану иначе не видал бы он вообще никаких кубков кроме той что он выиграл с Баварией.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 00:22
Допрыгался негретосик. В нынешнее тяжолее время когда не известно в каком направлении вообще двинется спорт и как вообще собираются существовать клубы, где нет определённости и стабильного будущего вот так в наглую душить клуб который дал всё что он имеет это просто наглость и хамства. Смотался бы уже на все четыре стороны.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 23:51
Перейдет в Реал за копейки,Кросс ему все расскажет и покажет,а Бавария опять будет локти кусать...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:07
Посмотрим, что из этого выйдет
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:57
Должно быть Алаба конкретно уже достал баварских боссов.
zooveterinar
zooveterinar ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:27
Кажется дошло,огромное спасибо!!!
andsuman
andsuman
вчера в 22:25
не пропадет, это точно
alexgurzan
alexgurzan ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:23
Играть на точный счёт можно только со следующего месяца.
Т.е. в текущем месяце изменений не будет, а выбор повлияет на игру следующего месяца.
zooveterinar
zooveterinar ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:21
Я выбрал,а как дальше играть, выбрал вчера на точный счет!! Хотел попробовать
alexgurzan
alexgurzan ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
Перейдите по ссылке на главную страницу конкурса:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Справа вверху можно выбрать тип ставок, но только уже на следующий месяц.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:14
Найдёт работу)
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