Алаба: «Теперь мне сложно говорить о будущем»

Защитник «Баварии» Давид Алаба отреагировал на слухи о том, что мюнхенцы отозвали своё предложение о продлении контракта с ним.
Я узнал об этом из прессы. Посмотрим, как все сложится.
Мне очень нравится играть за «Баварию». Теперь сложно говорить о будущем. Официально мне никто еще ничего не говорил по этому поводу.
Т.е. в текущем месяце изменений не будет, а выбор повлияет на игру следующего месяца.
Т.е. в текущем месяце изменений не будет, а выбор повлияет на игру следующего месяца.
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Справа вверху можно выбрать тип ставок, но только уже на следующий месяц.
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Справа вверху можно выбрать тип ставок, но только уже на следующий месяц.