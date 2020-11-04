ГлавнаяНовости

Евсеев: «Второй матч подряд „Локо“ очень качественно сыграл с топ-клубом»

сегодня, 14:02
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» (1:1).

Уезжал со стадиона в хорошем настроении. Второй матч подряд «Локомотив» очень качественно сыграл с топ-клубом, набрав важные очки.

И если «Бавария» показала свой класс, «Атлетико» не смог быстро двигать мяч, не смог быстро переходить из обороны в атаку. «Локомотив» не позволил это сделать, играя очень компактно.

У хозяев было 2 линии: 4-4 и 2 нападающих, которые отходили назад. Мадридцы хотели сыграть максимально широко, но «Локомотив» не раскрылся, не отступил от плана на игру. В итоге «Атлетико» вынужденно действовал в позиционных атаках и не преуспел.

Жоау Фелиш выделялся. Забить не смог, но видно, что это большой талант.

Все новости
Наумов: «Продление контракта с Миранчуком — лучшее решение Кикнадзе»
Сегодня, 21:37 Комментарии3
Живоглядов: «Установка Николича даёт уверенность в себе и в своих силах»
Сегодня, 21:23 Комментарии3
Марадишвили: «Матч с „Фейеноордом“ будет очень серьезным для нас»
Сегодня, 21:17 Комментарии4
Ганчаренко: «Адвоката все будут рады видеть в России»
Сегодня, 21:07 Комментарии3
Дзюба: «Наши фанаты не умеют переживать за своих, радуются поражениям»
Сегодня, 20:51 Комментарии15
Ганчаренко: «Мы знаем о „Фейеноорде“, можно сказать, всё»
Сегодня, 20:44 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sandr2011
Sandr2011
сегодня в 18:34
Сыграли на нужные очки, но Крыховяк с каждым матчем сдувается, печально😔 нет того прежнего класса
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:59
Чести подобные игры добавить могут,а результата-нет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:31
Спасибо Гильерме !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:11
Ну в принципе все по делу сказал....жаль, что не выиграли (аппетит приходит во время еды)....даже если честно и не ожидал ничейного результата...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:10
Да но это требует больших энергетических затрат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100