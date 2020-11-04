Евсеев: «Второй матч подряд „Локо“ очень качественно сыграл с топ-клубом»

Бывший главный тренер «Уфы» прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» (1:1).

Уезжал со стадиона в хорошем настроении. Второй матч подряд «Локомотив» очень качественно сыграл с топ-клубом, набрав важные очки.

И если «Бавария» показала свой класс, «Атлетико» не смог быстро двигать мяч, не смог быстро переходить из обороны в атаку. «Локомотив» не позволил это сделать, играя очень компактно.

У хозяев было 2 линии: 4-4 и 2 нападающих, которые отходили назад. Мадридцы хотели сыграть максимально широко, но «Локомотив» не раскрылся, не отступил от плана на игру. В итоге «Атлетико» вынужденно действовал в позиционных атаках и не преуспел.

Жоау Фелиш выделялся. Забить не смог, но видно, что это большой талант.