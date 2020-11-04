Валуев: «Давайте просто пожелаем удачи „Зениту“, она очень ему понадобится»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио».

Честно сказать, не могу сделать прогноз на игру против «Лацио». Давайте просто пожелаем удачи «Зениту», она очень ему понадобится. Если ребята, не дай Бог, проиграют, то как отразится это на тренерском штабе — оставим это право Семаку. Если учитывать результаты предыдущих двух туров, думаю, ребята будут играть от атаки. Пора разметать.