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Валуев: «Давайте просто пожелаем удачи „Зениту“, она очень ему понадобится»

сегодня, 11:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио».

Честно сказать, не могу сделать прогноз на игру против «Лацио». Давайте просто пожелаем удачи «Зениту», она очень ему понадобится. Если ребята, не дай Бог, проиграют, то как отразится это на тренерском штабе — оставим это право Семаку. Если учитывать результаты предыдущих двух туров, думаю, ребята будут играть от атаки. Пора разметать.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 15:47
Зениту и так уже сопутствует удача, у Лацио 6 человек травмированы, 4 человека коронавирус. Будут играть дублирующим составом.
galem72
galem72
сегодня в 14:16
Ага, щас, **я! Удачи Орлятам!
nubom
nubom
сегодня в 14:08
Депутатское поручение заняться тренерским штабом оставляет шанс Богданычу остаться при футболе....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:58
С отбитым котелком и депутат госдумы! Пару фраз о любимом Зените так и не сумел толком связать.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 12:57
Будет удача газпром верим(((
валуев чи снова драться начал?
несет бред
Gunslinger
Gunslinger ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:40
Ну так побереги язык.
Gunslinger
Gunslinger ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:39
Ставлю 10 к 1-му что Лацио по русскому полю! :)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:37
Вот даже язык не повернется пожелать им победы . Всем клубам хочется , что бы хорошо выступили кроме этого......
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:32, ред.
Господи, это не комментарий, а тост произнесенный в конце пьяной вечеринки Госдумы. Три раза прочитал и не понял фразу "Пора разметать" Что разметать то? Лацио по полю? Дзюбу по скамейке запасных? Тренерский штаб Зенита? Или весь Газпром к чертям собачьим?
mortid
mortid
сегодня в 12:21
Ну давайте пожелаем. Желаю удачно проиграть всё что можно и потом скулить что плотный график виноват, а не рукожопость ;D
Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 12:06, ред.
Думаю нужно прекратить мучить клуб слит ЛЧ и сосредоточиться на РПЛ.Деньги ЛЧ уже получены пора домой.А если серьезно, если опять состав будет заточен под забросы на столба, то мой вам совет, выключите это,не смотрите. Терпения фанатам Но тут все очевидно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:06
Удача Зениту не помешает.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:03
"Если ребята, не дай Бог, проиграют, то как отразится это на тренерском штабе — оставим это право Семаку." Из области "в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:03
Депутат Госдумы Николай Валуев
До сих пор смешно и грустно при этом)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:58
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