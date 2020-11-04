Уткин: «На тренировках самый крикливый и эмоциональный – Шапи»

Полузащитник «Краснодара» рассказал о своих товарищах по команде.

На тренировках самый крикливый и эмоциональный – Шапи. Не любит проигрывать, возмущается, когда кто-то недобежал. Ари, бывает, просто орёт. Я тоже не люблю проигрывать, нервничаю после поражений. Могу выделить Смольникова – по-доброму подшучивает, он такой дядька.

Если можно подколоть, то мы командой эту возможность не упускаем. При этом душат не только молодых. Штрафов за мат у нас нет, но мы соблюдаем субординацию и при тренерах стараемся не материться. В академии тоже нет штрафов – все и так понимают. Хулиганов же выгоняли, если нарушали дисциплину или портили имущество.

Из неожиданного – Мотя (Сафонов) смотрит какие-то китайские мультики. Больше про ребят сказать не могу: у нас много матчей, а в остальное время игроки сидят по домам из-за карантина.