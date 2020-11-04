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Уткин: «На тренировках самый крикливый и эмоциональный – Шапи»

сегодня, 11:06

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин рассказал о своих товарищах по команде.

На тренировках самый крикливый и эмоциональный – Шапи. Не любит проигрывать, возмущается, когда кто-то недобежал. Ари, бывает, просто орёт. Я тоже не люблю проигрывать, нервничаю после поражений. Могу выделить Смольникова – по-доброму подшучивает, он такой дядька.

Если можно подколоть, то мы командой эту возможность не упускаем. При этом душат не только молодых. Штрафов за мат у нас нет, но мы соблюдаем субординацию и при тренерах стараемся не материться. В академии тоже нет штрафов – все и так понимают. Хулиганов же выгоняли, если нарушали дисциплину или портили имущество.

Из неожиданного – Мотя (Сафонов) смотрит какие-то китайские мультики. Больше про ребят сказать не могу: у нас много матчей, а в остальное время игроки сидят по домам из-за карантина.

Ранее Даниил Уткин рассказал о своих эмоциях после первых матчей в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 19:44
Только понту с него нет ну ни..................Полено поленом.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:54
Который уже подряд подающий надежды а ля Кокорин. И все продукты торопливых экспертов, журналистов и впечатлительных болельщиков. Ничто так не портит игрока, как ранние посулы блестящего будущего.
Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 12:14
Удачи Краснодару, но думаю тут крупное поражение.Реализм.Команда в том же состоянии разрушеном,чудес не бывает.В этом году даже в еврокубки не попадут.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:00
Шапи нужно в Химки к Мирзову, в Краснодаре он тянет вниз
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 11:51
Талант Шапи явно переоценили. Слабоват в физике и на всю игру его не хватает
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:47
Он бы таким активным был на поле, как на тренировках. Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:43
С Шапи происходят непонятные вещи. Парень считался очень перспективны , был одно время классным джокером , выходя на замену. Но после болезни никак не может набрать оптимальную форму. Нет той резкости , скорости, креатива. В чем причина - это может только тренер объяснить. Но то что Шапи подсел - это факт. Может в зимой , когда будут полноценные сборы , парень сумеет вернуть былую форму ? Жаль если еще один молодой талант зачахнет .
Сегодня болеем за Краснодар и Зенит.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:10
Эмоции не признак мастерства...
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