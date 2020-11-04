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Вендел: «Искал в интернете информацию про все клубные достижения „Зенита“»

сегодня, 13:52

Новобранец «Зенита» Вендел рассказал о переходе в питерский клуб.

Узнал об интересе «Зенита» уже после вылета «Спортинга» из Лиги Европы. Помню, что закончилась какая-то игра, я собирался домой — и тут позвонил мой агент с новостью о том, что «Зенит» хочет меня пригласить. Сразу дал согласие, не раздумывал — понимал, что требуется шаг вперед. Отыскал контакт Малкома, мы связались — он написал, чтобы приезжал, что буду счастлив в Петербурге. И вот я здесь и очень этому рад. «Зенит» — потрясающий клуб.

Что я слышал про «Зенит» до перехода? Если не считать Малкома и Дугласа Сантоса, то знал еще Халка. Конечно, все в курсе, что он играл здесь. Но больше никого не смогу вспомнить. А про все клубные достижения нашел информацию в интернете.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 21:49
жаль что халк ушел. его продали. зачем?. вот не понимаю
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:59, ред.
Вендел должен бы посмотреть как Зенит проиграл Куусюси !)
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:29
Обладатели кубка уефа зенит
Justas Weiss7
Justas Weiss7 ответ Supremusnick (раскрыть)
сегодня в 18:53
согласен погорячился. респект Вам за мнение. поставил сегодня на Зенит сгладить разочарование ....
juvenale
juvenale ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 18:36
здарова,фанатов
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий ответ Мяyчело (раскрыть)
сегодня в 18:10
Им этого не понять)
alex074
alex074
сегодня в 18:00
    Raamtvall
    Raamtvall
    сегодня в 17:56
    И не нашёл.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 17:55
    1. Сначала цифры в контракте.
    2. Посмотрел на карте где находится Россия.
    3. Видео Дзюба-Азмун. Хорошо что Азмун не темнокожий, всё нормально.
    4. Всё нормально.
    Мяyчело
    Мяyчело ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
    сегодня в 17:54
    розыгрыш лигочемпионских неудачников и команд с 3-5 места,там и правда мало что то престижного.ты это питерским сектантам докажи XDD
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий ответ Мяyчело (раскрыть)
    сегодня в 17:52
    ЛЕ это не турнир
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    сегодня в 17:44, ред.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 17:43
      А что, тебе Луиш Нету ничего не рассказывал? Хм, как то даже странно) Теперь то ты понял, что такое Зенит!
      Мяyчело
      Мяyчело ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 17:41
      да у них на все споры - один аргумент,ну типа,у нас еврокубок есь!))))забывая о том,что это не какой то уникальный трофей,а второй по значимости турнир.да выиграть его непросто,но камон.прошло уже 12 лет,хорош может уже паутину с него смахивать?))) его атлетико и севилья за это время 7 раз на двоих выигрывали,и за трофей то наверное уже не считают))) а эти всё бегают как с писаной торбой!)))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      сегодня в 17:39
      Напрасно переиначиваешь ответ. Если кто то не знает какой у команды (зенит) главный соперник, то это лишний раз подтверждает то, что он именно об этой команде ( Зенит) ничего не знает. Например, все в РФ знают, что главный соперник Спартака - это ЦСКА. Т-есть про Спартак все люди все знают. Так что воспринимай текс адекватно (просьба)
      Vredinka_online
      Vredinka_online ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
      сегодня в 17:37
      Это наверное жители столицы так считают.
      Vredinka_online
      Vredinka_online ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
      сегодня в 17:34
      Мне кажется тут очень уместна Ваша фраза "раз в год и палка стреляет")). Конечно в контексте с ФК Спартак.
      Vredinka_online
      Vredinka_online
      сегодня в 17:31
      Я надеюсь вместе с тобой мы его пополним и не только местными трофеями!!! Ведь главное дорога по которой идёшь.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 17:28
      Привет. Чьи стихи в профиле?
      Serdar Pashakow 1
      Serdar Pashakow 1
      сегодня в 17:17
      Из какого же двора это команда думает. Игроков некоторых знаю, но про команду нет. Ничего приедет, поиграет и почувствует что пешком можно хорошие деньги зарабатывать и останется надолго, пока не выгонят.
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ pomor45 (раскрыть)
      сегодня в 17:09
      Спартак без Дзюбы стал чемпионом раньше чем Дзюба в Зените!)))
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 17:01
      А цыган знает,что зенит появился на свет в 2003 году?
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 16:56
      Цыган хоть бы ссылку выложил,а то чета найти не могу))))
      juvenale
      juvenale
      сегодня в 16:52
      биографию вилкова бы прочитал
      zzz-
      zzz- ответ pomor45 (раскрыть)
      сегодня в 16:49
      с волками жить.... и заметь не мы первые это начали)))
      Дудинчанин
      Дудинчанин ответ pomor45 (раскрыть)
      сегодня в 16:41
      Не дзюба?
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 16:37
      Ты лучше бы загуглил про азмуна и дзюбу видео в раздевалке,нашло бы сразу,а ты про достижения,которых нет,ты сначала бы узнал,когда появился зенит,(((((
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      сегодня в 16:36
      Аршавин СЭ, 2006
      — Правда, что в детстве вы болели за «Спартак»?
      — Да, как и 90 процентов наших мальчишек. Тем, кто играет за «Зенит», об этом теперь, наверное, говорить неудобно, но я не вижу здесь ничего стыдного. В то время в стране одна команда стабильно показывала красивый футбол. За кого же еще можно было болеть?
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 16:35
      Лучше с проси о бакланах там всё есть
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      сегодня в 16:35
      мог бы и ссылкой поделиться, где нашел, а то что-то ничего не гуглится
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