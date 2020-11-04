Вендел: «Искал в интернете информацию про все клубные достижения „Зенита“»

Новобранец «Зенита» Вендел рассказал о переходе в питерский клуб.

Узнал об интересе «Зенита» уже после вылета «Спортинга» из Лиги Европы. Помню, что закончилась какая-то игра, я собирался домой — и тут позвонил мой агент с новостью о том, что «Зенит» хочет меня пригласить. Сразу дал согласие, не раздумывал — понимал, что требуется шаг вперед. Отыскал контакт Малкома, мы связались — он написал, чтобы приезжал, что буду счастлив в Петербурге. И вот я здесь и очень этому рад. «Зенит» — потрясающий клуб.

Что я слышал про «Зенит» до перехода? Если не считать Малкома и Дугласа Сантоса, то знал еще Халка. Конечно, все в курсе, что он играл здесь. Но больше никого не смогу вспомнить. А про все клубные достижения нашел информацию в интернете.