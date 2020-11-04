Вендел: «Искал в интернете информацию про все клубные достижения „Зенита“»

Новобранец «Зенита» Вендел рассказал о переходе в питерский клуб.
Узнал об интересе «Зенита» уже после вылета «Спортинга» из Лиги Европы. Помню, что закончилась какая-то игра, я собирался домой — и тут позвонил мой агент с новостью о том, что «Зенит» хочет меня пригласить. Сразу дал согласие, не раздумывал — понимал, что требуется шаг вперед. Отыскал контакт Малкома, мы связались — он написал, чтобы приезжал, что буду счастлив в Петербурге. И вот я здесь и очень этому рад. «Зенит» — потрясающий клуб.
Что я слышал про «Зенит» до перехода? Если не считать Малкома и Дугласа Сантоса, то знал еще Халка. Конечно, все в курсе, что он играл здесь. Но больше никого не смогу вспомнить. А про все клубные достижения нашел информацию в интернете.
2. Посмотрел на карте где находится Россия.
3. Видео Дзюба-Азмун. Хорошо что Азмун не темнокожий, всё нормально.
4. Всё нормально.
2. Посмотрел на карте где находится Россия.
3. Видео Дзюба-Азмун. Хорошо что Азмун не темнокожий, всё нормально.
4. Всё нормально.
— Правда, что в детстве вы болели за «Спартак»?
— Да, как и 90 процентов наших мальчишек. Тем, кто играет за «Зенит», об этом теперь, наверное, говорить неудобно, но я не вижу здесь ничего стыдного. В то время в стране одна команда стабильно показывала красивый футбол. За кого же еще можно было болеть?
— Правда, что в детстве вы болели за «Спартак»?
— Да, как и 90 процентов наших мальчишек. Тем, кто играет за «Зенит», об этом теперь, наверное, говорить неудобно, но я не вижу здесь ничего стыдного. В то время в стране одна команда стабильно показывала красивый футбол. За кого же еще можно было болеть?