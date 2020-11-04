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Слуцкий: «По версии арбитра, Йевтич должен был умереть, чтобы была красная»

сегодня, 12:45
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1) выразил недовольство решением арбитра в эпизоде с нанесением травмы защитнику Дарко Йевтичу.

По версии арбитра, видимо, Йевтич должен был умереть, чтобы соперник заслужил удаление. Игрок локтем разбивает нос и человек теряет от удара сознание…

Надо было только убить ради удаления. На мой взгляд, это красная. Я не виню судью в поражении, но в моменте с Йевтичем — это чистая красная.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
сегодня в 16:06
«Рубин» сообщил о состоянии Йевича. В матче со «СКА-Хабаровском» он сломал нос и потерял сознание - заголовок в спортбоксе.
Мелочь конечно, но оговорка прямо по Фрейду - он сломал нос, тогда вопрос - он кому сломал нос? - по факту свой нос сломал , раз свой нос сам себе сломал, тогда и удаляйся сам . А причем здесь игрок СКА-Хабаровск, правильно не причем. Думаю , что это нормально для ФНЛ, учитывая ,что творится в РПЛ.
А кубок выиграет тот , кому он нужен сильнее всех, и пожелаю ска встретиться с такими же костоломами, есть у нас в лиге.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:56
Всё началось а Карпова,а закончится выходкой очередного "широкова".Если венгерский цыган не перестанет играть на шарманке чардаш.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:51
ВАР, наверное, не работал.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Juve14 (раскрыть)
сегодня в 13:36
а почему же твой клуб не играет а только на судейку полагается ?
Project Pandora
Project Pandora ответ Juve14 (раскрыть)
сегодня в 13:29
Не ной про то, кому учить.
Juve14
Juve14
сегодня в 13:12
Учи своих играть, харе ныть
112910415
112910415
сегодня в 13:11
раз за разом ...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:10
Срочно Левонид вызывай Широкова...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:01
Что то носы в последнее время трещать стали довольно таки часто. Посмотрим как судейский комитет отреагирует ??? Ну а в поражении конечно нужно винить не судью , а себя . Явно сказалось отсутствие Хвичи. Парень сейчас безоговорочный лидер. Да и Деспотович тоже отдыхал . А эта пара много для Рубина значит. Жаль , что проиграли, но кто то должен был вылететь . Теперь все силы надо бросить на чемпионат.
Удачи Рубину в РПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:52
уймись)) что наработали то и получили))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:47
Очередной ляп арбитра...жаль, что такое происходит уже систематически...
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