Слуцкий: «По версии арбитра, Йевтич должен был умереть, чтобы была красная»

Главный тренер «Рубина» после матча Кубка России со « СКА -Хабаровск» (0:1) выразил недовольство решением арбитра в эпизоде с нанесением травмы защитнику .

По версии арбитра, видимо, Йевтич должен был умереть, чтобы соперник заслужил удаление. Игрок локтем разбивает нос и человек теряет от удара сознание…

Надо было только убить ради удаления. На мой взгляд, это красная. Я не виню судью в поражении, но в моменте с Йевтичем — это чистая красная.