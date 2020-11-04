Слуцкий: «По версии арбитра, Йевтич должен был умереть, чтобы была красная»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1) выразил недовольство решением арбитра в эпизоде с нанесением травмы защитнику Дарко Йевтичу.
По версии арбитра, видимо, Йевтич должен был умереть, чтобы соперник заслужил удаление. Игрок локтем разбивает нос и человек теряет от удара сознание…
Надо было только убить ради удаления. На мой взгляд, это красная. Я не виню судью в поражении, но в моменте с Йевтичем — это чистая красная.
Удачи Рубину в РПЛ.
Удачи Рубину в РПЛ.