Лебедев: «А не замахнуться ли „Локомотиву“ на выход из группы?»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико».

Хочу сказать огромное спасибо нашим игрокам и клубу за то, что мы получили праздник настоящего футбола. Они показали, что способны бороться на равных с европейскими грандами, и играли за всю Россию. Несмотря на слова главного тренера о том, что команда выглядела не так хорошо, как в матче с «Баварией», результат более положительный, и парни сумели взять 1 очко. «Локо» с «Атлетико» встречается третий год подряд, и давно пора было взять реванш за поражения. Не удалось победить, но первый шаг уже сделан.

Ничья была необходима команде в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, так как каждое очко сейчас на вес золота. Таблица, где у «Атлетико» 4 очка, а у «Локомотива» — 2, вселяет в душу болельщиков московского клуба достаточно коварные мысли: а не замахнуться ли на выход из группы? Безусловно, все будет решаться в последних матчах, где неизвестно, как сыграют соперники. Но «железнодорожники», судя по этой игре, в состоянии доставить проблемы всем клубам из группы.