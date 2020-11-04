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Лебедев: «А не замахнуться ли „Локомотиву“ на выход из группы?»

сегодня, 12:52
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико».

Хочу сказать огромное спасибо нашим игрокам и клубу за то, что мы получили праздник настоящего футбола. Они показали, что способны бороться на равных с европейскими грандами, и играли за всю Россию. Несмотря на слова главного тренера о том, что команда выглядела не так хорошо, как в матче с «Баварией», результат более положительный, и парни сумели взять 1 очко. «Локо» с «Атлетико» встречается третий год подряд, и давно пора было взять реванш за поражения. Не удалось победить, но первый шаг уже сделан.

Ничья была необходима команде в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, так как каждое очко сейчас на вес золота. Таблица, где у «Атлетико» 4 очка, а у «Локомотива» — 2, вселяет в душу болельщиков московского клуба достаточно коварные мысли: а не замахнуться ли на выход из группы? Безусловно, все будет решаться в последних матчах, где неизвестно, как сыграют соперники. Но «железнодорожники», судя по этой игре, в состоянии доставить проблемы всем клубам из группы.

Не стал бы говорить, что «Локомотив» прыгнул выше своей головы. Если ты хочешь играть в ЛЧ, то уверенный матч с соперником не должен быть чем-то сверхъестественным. Подобные игры должны быть текущей нормальной практикой. Мы попали в Лигу чемпионов, поэтому надо стараться бороться со всеми на равных, что они вчера и сделали!

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 15:53
Выход из группы это вряд ли, третье место будет уже успехом.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:57
ТОлько на выход в ЛЕ,больше ничего.Это максимум.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 14:34
Комментарий после 4 тура: "А не замахнуться ли нам на выход в ЛЕ?"
Комментарий после 5 тура: "Ну да, последнее место в группе. Ну и что? Достойно же играли!"
pomor45
pomor45
сегодня в 14:25
Типичный представитель общественности, в два счёта обращающей кого-угодно и что-угодно из князи в грязи и обратно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:50
На Лигу Европы можно замахнуться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:29
А не замахнуться ли Лебедеву на выход из ума!
makkie
makkie
сегодня в 13:15
Для начала нужно Зальцбург дома обыграть, а уже потом какие-то планы строить.
Австрийцы тоже не лыком шиты - отгружали по 2 гола и Атлетико, и Баварии, и Локо.
Надеюсь, паровозы усвоили урок Байера.
112910415
112910415
сегодня в 13:12
мечты, мечты ...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:07
"Они показали, что способны бороться на равных с европейскими грандами," Ну объективности ради "на равных" это громко сказано. Но то что выглядели достойно, это факт. А по поводу "не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира" то это скорее легкое головокружение от результата вчерашнего матча. Конечно это футбол и всяко бывает, но замахнуться можно на ЛЕ, что более реально. Как обычно личное мнение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:52
Кремлёвский мечтатель ,блин...
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