Живоглядов: «Установка Николича даёт уверенность в себе и в своих силах»

Защитник «Локомотива» рассказал о том, как главный тренер «железнодорожников» мотивирует команду перед важными матчами.

Тренер всегда пытается подобрать нужные слова для нашей мотивации. Установка Николича дает уверенность в себе и в своих силах — что мы можем всё. Что именно говорил тренер, пусть останется в раздевалке, но он не «пихал» нам, а здорово заводил команду.