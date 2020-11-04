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Живоглядов: «Установка Николича даёт уверенность в себе и в своих силах»

сегодня, 21:23
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал о том, как главный тренер «железнодорожников» Марко Николич мотивирует команду перед важными матчами.

Тренер всегда пытается подобрать нужные слова для нашей мотивации. Установка Николича дает уверенность в себе и в своих силах — что мы можем всё. Что именно говорил тренер, пусть останется в раздевалке, но он не «пихал» нам, а здорово заводил команду.

Напомним, что вчера «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:44
Два выезда в ЛЧ. Вот и поглядим
drug01
drug01
сегодня в 21:34
Рано делать выводы!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:32, ред.
Это хорошо для команды...
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