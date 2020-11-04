Живоглядов: «Установка Николича даёт уверенность в себе и в своих силах»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал о том, как главный тренер «железнодорожников» Марко Николич мотивирует команду перед важными матчами.
Тренер всегда пытается подобрать нужные слова для нашей мотивации. Установка Николича дает уверенность в себе и в своих силах — что мы можем всё. Что именно говорил тренер, пусть останется в раздевалке, но он не «пихал» нам, а здорово заводил команду.
Напомним, что вчера «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.