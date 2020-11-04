Ганчаренко: «Мы знаем о „Фейеноорде“, можно сказать, всё»

Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Мы знаем о «Фейеноорде», можно сказать, всё. Работа тренера — это глубокий анализ. Мы смотрели много матчей чемпионата и Лиги Европы. Хорошо знаем их кадровую ситуацию и то, как меняются схемы игры, как атакуют и обороняются. Единственное, тяжело с фамилиями. Как голландцам тяжело произносить наши фамилии, так и нам — голландские. У нас достаточно много информации, но хорошо узнать команду можно только после того, как с ней сыграешь. Отдельно отметить могу только Уроша Спайича, потому что он у нас в чемпионате играл.

Великолепно оцениваю Адвоката как тренера. Он очень много выиграл со своими командами. Везде добивался успеха, а его команды показывали атакующий футбол. Я могу ему дать только самые лестные оценки. Наберите в ютубе, как он уезжал из Санкт-Петербурга. Плакал он и половина фанатов «Зенита».