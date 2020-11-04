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Ганчаренко: «Мы знаем о „Фейеноорде“, можно сказать, всё»

сегодня, 20:44
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Мы знаем о «Фейеноорде», можно сказать, всё. Работа тренера — это глубокий анализ. Мы смотрели много матчей чемпионата и Лиги Европы. Хорошо знаем их кадровую ситуацию и то, как меняются схемы игры, как атакуют и обороняются. Единственное, тяжело с фамилиями. Как голландцам тяжело произносить наши фамилии, так и нам — голландские. У нас достаточно много информации, но хорошо узнать команду можно только после того, как с ней сыграешь. Отдельно отметить могу только Уроша Спайича, потому что он у нас в чемпионате играл.

Великолепно оцениваю Адвоката как тренера. Он очень много выиграл со своими командами. Везде добивался успеха, а его команды показывали атакующий футбол. Я могу ему дать только самые лестные оценки. Наберите в ютубе, как он уезжал из Санкт-Петербурга. Плакал он и половина фанатов «Зенита».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 21:50
Только это не поможет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:23
Главное - знать как побеждать. Удачи.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:16
Игра покажет насколько изучен Фейеноорд.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:14
Завтра проверим ваши знания.......и оценим.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:58
Знать мало)...

dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:53
Витя аналитик завтра покажет класс))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:52, ред.
Это хорошо, что готовились к Фейеноорду.
Завтра посмотрим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:46
Я не плакал!🤣🤣🤣🤣
Gahi
Gahi
сегодня в 20:46
Когда знаешь всё то вооружённый на все 100. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:45
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