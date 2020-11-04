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Марадишвили: «Матч с „Фейеноордом“ будет очень серьезным для нас»

сегодня, 21:17
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Матч с «Фейеноордом» будет очень серьезным для нас. Соперник — непростая команда, но мы приехали побеждать. Мы готовы и уже изучили соперника. У них хороший подбор игроков.

Их футбол мы разбирали сегодня. Проблем не будет. В каждой команде есть индивидуально сильные игроки, но мы будем готовы. Думаю, получится интересная схватка.

Наши чемпионаты не похожи, но каждый чем-то ценен. Думаю, что голландский футбол тоже на неплохом уровне. Их клубы участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Наши команды тоже играют в этих турнирах.

Не стоит делать поспешных выводов о раскладах. Впереди четыре матча, всё может измениться. Думаю, нам предстоят ещё тяжелые матчи

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 23:05
В ЛЕ слабых соперников априори нет. Все игры будут тяжёлые, готовьтесь к этому. Удачи.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:44
Этот матч нужно побеждать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:43
Должны проходить,ставлю на нашу победу 1-3
Cat01
Cat01
сегодня в 21:22
Надо играть на победу
beefs
beefs
сегодня в 21:19
а кому сейчас легко...
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