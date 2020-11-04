Марадишвили: «Матч с „Фейеноордом“ будет очень серьезным для нас»

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Матч с «Фейеноордом» будет очень серьезным для нас. Соперник — непростая команда, но мы приехали побеждать. Мы готовы и уже изучили соперника. У них хороший подбор игроков.

Их футбол мы разбирали сегодня. Проблем не будет. В каждой команде есть индивидуально сильные игроки, но мы будем готовы. Думаю, получится интересная схватка.

Наши чемпионаты не похожи, но каждый чем-то ценен. Думаю, что голландский футбол тоже на неплохом уровне. Их клубы участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Наши команды тоже играют в этих турнирах.

Не стоит делать поспешных выводов о раскладах. Впереди четыре матча, всё может измениться. Думаю, нам предстоят ещё тяжелые матчи