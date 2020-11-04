Семак: «Будем делать всё, что в наших силах»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

Для нас каждая игра решающая. Чтобы считать очки, их нужно сначала набрать. Выходим, играем, будем надеяться, что игра сложится для нас более удачно. Будем делать всё, что в наших силах.

У каждого игрока бывают хорошие и не очень периоды. На долю Дзюбы выпало очень много матчей и нагрузки. Что касается предыдущего матча — меняют всех игроков. Защитников реже, нападающих чаще. В первой игре Артёму было сложно противодействовать, поэтому хотели изменить игру, выпустив более быстрого игрока. У него есть небольшие проблемы, связанные с состоянием мышц, поэтому дали ему отдохнуть в матче с «Химками».