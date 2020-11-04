ГлавнаяНовости

Семак: «Будем делать всё, что в наших силах»

сегодня, 20:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

Для нас каждая игра решающая. Чтобы считать очки, их нужно сначала набрать. Выходим, играем, будем надеяться, что игра сложится для нас более удачно. Будем делать всё, что в наших силах.

У каждого игрока бывают хорошие и не очень периоды. На долю Дзюбы выпало очень много матчей и нагрузки. Что касается предыдущего матча — меняют всех игроков. Защитников реже, нападающих чаще. В первой игре Артёму было сложно противодействовать, поэтому хотели изменить игру, выпустив более быстрого игрока. У него есть небольшие проблемы, связанные с состоянием мышц, поэтому дали ему отдохнуть в матче с «Химками».

Все новости
Мостовой: «У „Зенита“ денег много, а результата не добиваются»
Сегодня, 23:02 Комментарии0
Наумов: «Продление контракта с Миранчуком — лучшее решение Кикнадзе»
Сегодня, 21:37 Комментарии3
Живоглядов: «Установка Николича даёт уверенность в себе и в своих силах»
Сегодня, 21:23 Комментарии3
Марадишвили: «Матч с „Фейеноордом“ будет очень серьезным для нас»
Сегодня, 21:17 Комментарии4
Ганчаренко: «Адвоката все будут рады видеть в России»
Сегодня, 21:07 Комментарии3
Дзюба: «Наши фанаты не умеют переживать за своих, радуются поражениям»
Сегодня, 20:51 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 20:46
Пора заканчивать говорить. Надо начать делать…
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:39
Если зенит и сегодня не обыграет коронавирусный Лацио, то это будет позорное позорище и прощание с надеждами Миллера на плей-офф и 1/4 финала ЛЧ.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:38
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 20:35
    Делать будут, но толку не будет.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 20:35
    Как минимум шнурки завязать потуже на бутсах...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 20:33
    Итак, последний шанс Зенита зацепиться хотя бы за третье место, на кону скорее всего стоит отставка Семака. Будет ли состав биться за свое тренера или позволит покинуть ему тренерское кресло. И уже настораживает зацикленность на Дзюбе, неужели мы опять увидим излюбленную тактику Зенита 2020 года. Семак, очнись, кроме Дзюбы есть и другие игроки.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 20:33
    0-0
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 20:29
    Делайте уже, а то ЛЧ уже закончится
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 20:29
    Постарайтесь.....ну хоть как то...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100