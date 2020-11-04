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Дзюба: «Наши фанаты не умеют переживать за своих, радуются поражениям»

сегодня, 20:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказал о фанатах, которые не поддерживают клуб в Лиге чемпионов.

Люди ждали два с половиной года этого момента. Очень много злопыхателей и ненавистников, которым не очень нравится, что мы много выигрываем. В последний год мы выиграли всё. Мне нечего сказать, это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы. Если ты любишь свой клуб, это как дитя. Ты не можешь его не любить, даже если он проказничает. У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления. Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 22:52
Дзюба ПНХ!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:50
У дзюбы тарасовское воспитание, обижать и оскорблять других обучают именно там, на дзюбу обижаться нельзя его уже обидели.
nubom
nubom
сегодня в 22:05
Фанаты радуются поражению, когда команда чудом избегает разгрома...
112910415
112910415
сегодня в 21:47
моральный авторитет убедителен, как всегда
протон1
протон1
сегодня в 21:43
вот сегодня докажите свою силу чемпионата в еврокубках. тогда и будем любить. а так от злости троллим не потому что не любим . а обидно то как разбазариваете кетоходцы игру.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:42
Опять решил с фанами пообщаться
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 21:22, ред.
болеть то болеем, но по факту Зенит разлагает наш чемпионат, скупает массово русских игроков, предлагая баснослоные деньги у конкурентов и тд, учитывая лимит, уводит деньгами игроков из. под носа, например, у нас шатова и кругового, причем просто деньгами, маринует на лавке и дальше в фарм клуб или аренды

про судей отдельный разговор,может не покупают, но помогают Зениту солидно, заказные интервью и необьективный канал матч тв
Абсолютный Король рпл почти без конкуренции, бюджетом как у крепкого европейского середняка в европе вообще ничего не показывает
да ещё и Дзюба который национальный герой, ЧСВ которого выше крыши, называющий уважаемых тренеров тренеришками и последнее время никакой, но матч тв и "эксперты" по прежнему ему поют деферамбы

Отдельно вне конкурса трансфер сутормина, плевок академии где растили и футболу россискому, где со стороны высших чинов заткнули рты и замяли ситуацию с левым переходом
как в таких случаях. относиться??
beefs
beefs
сегодня в 21:16
Дзюба как на поле безголовый так и здесь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:12
Поражениям Зенита радуются только внутриМКАДные фаны...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:07
Про культуру боления глаголит. А про свою культуру поведения напрочь забывает. Вот зачем он в своем жалестном опусе все в одну кучу свалил??? Ведь простые болельщики и фанаты - это абсолютно разные категории боления. Ну , а после этих слов думаю в Дзюбу полетит огромное количество стрел, как от своих болельщиков, так и от чужих. Язык Дзюбы - это его враг, что уже неоднократно подтверждалось. Ведь может все закончится как с Широковым или Глушаковым, которые из кумиров превратились в изгоев.
Молчание - золото и это лучшее , что поможет Дзюбе не вляпаться в очередной скандал.
Всем здоровья.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 21:03
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    сегодня в 21:02
    Культура боления?...а сколько Дзюба зарабатывает и за что и сколько обычные люди?ВВП в отставку...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 20:55
    Зюба опять нарывается
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 20:54
    Дзюба напроказничал с Азмуном...
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 20:53, ред.
    Как играете то и получаете. Чего только стоит игра с Боруссией где вы за 94 минуты не одного раза не попали в створ ворот
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