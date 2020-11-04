Дзюба: «Наши фанаты не умеют переживать за своих, радуются поражениям»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказал о фанатах, которые не поддерживают клуб в Лиге чемпионов.
Люди ждали два с половиной года этого момента. Очень много злопыхателей и ненавистников, которым не очень нравится, что мы много выигрываем. В последний год мы выиграли всё. Мне нечего сказать, это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы. Если ты любишь свой клуб, это как дитя. Ты не можешь его не любить, даже если он проказничает. У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления. Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так.
про судей отдельный разговор,может не покупают, но помогают Зениту солидно, заказные интервью и необьективный канал матч тв
Абсолютный Король рпл почти без конкуренции, бюджетом как у крепкого европейского середняка в европе вообще ничего не показывает
да ещё и Дзюба который национальный герой, ЧСВ которого выше крыши, называющий уважаемых тренеров тренеришками и последнее время никакой, но матч тв и "эксперты" по прежнему ему поют деферамбы
Отдельно вне конкурса трансфер сутормина, плевок академии где растили и футболу россискому, где со стороны высших чинов заткнули рты и замяли ситуацию с левым переходом
как в таких случаях. относиться??
про судей отдельный разговор,может не покупают, но помогают Зениту солидно, заказные интервью и необьективный канал матч тв
Абсолютный Король рпл почти без конкуренции, бюджетом как у крепкого европейского середняка в европе вообще ничего не показывает
да ещё и Дзюба который национальный герой, ЧСВ которого выше крыши, называющий уважаемых тренеров тренеришками и последнее время никакой, но матч тв и "эксперты" по прежнему ему поют деферамбы
Отдельно вне конкурса трансфер сутормина, плевок академии где растили и футболу россискому, где со стороны высших чинов заткнули рты и замяли ситуацию с левым переходом
как в таких случаях. относиться??
Молчание - золото и это лучшее , что поможет Дзюбе не вляпаться в очередной скандал.
Всем здоровья.
Молчание - золото и это лучшее , что поможет Дзюбе не вляпаться в очередной скандал.
Всем здоровья.