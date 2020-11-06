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Иванов: «„Урал“ намерен биться за победу в матче со „Спартаком“»

сегодня, 01:43
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 14:00 Не начался

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

Мы готовимся к игре со «Спартаком» как к очередному рядовому матчу чемпионата. Понимаем, что наш соперник — очень популярная команда по всей стране и один из лидеров текущего сезона. Но для нас любой матч важен. За победу над любой командой даются три очка. И мы будем бороться за эти очки — как в ближайшей игре со «Спартаком», так и в любой другой. Думаю, «красно-белые» тоже хотят победить, поэтому ждём очень непростого противостояния, но намерены биться за победу.

Главным арбитром встречи «Урал» — «Спартак» будет Павел Кукуян.

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офигенный
офигенный
сегодня в 01:56
офигеть будет игра
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