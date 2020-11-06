Иванов: «„Урал“ намерен биться за победу в матче со „Спартаком“»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ .

Мы готовимся к игре со «Спартаком» как к очередному рядовому матчу чемпионата. Понимаем, что наш соперник — очень популярная команда по всей стране и один из лидеров текущего сезона. Но для нас любой матч важен. За победу над любой командой даются три очка. И мы будем бороться за эти очки — как в ближайшей игре со «Спартаком», так и в любой другой. Думаю, «красно-белые» тоже хотят победить, поэтому ждём очень непростого противостояния, но намерены биться за победу.