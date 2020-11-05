Аршавин: «„Зениту“ нужно продолжать верить в Семака»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий в петербургском клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, поддержал главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Что делать с Семаком, будет решать руководство, а не я. Мне кажется, кредит доверия к нему есть. Человек два года обеспечивал чемпионство, причем уверенное. Мое мнение: нужно продолжать верить в Сергея Богдановича.
Думаю, многое будет зависеть от того, как все сложится в Лиге чемпионов и в концовке зимней части РПЛ.
В чемпионате России «Зенит» точно доминирует. То, что в Лиге чемпионов команда играет по-другому, опять-таки объяснимо уровнем соперников. Он объективно другой.
Конечно же Аршавин прав....
Футбол РПЛ и футбол в топ-5 - это разные вида спорта....
Но "нестыковочка" в результатах ..тутошних и тамошних - не только в разноуровневости чемпионатов....
Скорей дело в профессионализме....в любой отрасли нашего футболостроения....)))
Игроки,тренеры,академии,селекционеры,руководители и т.д.
Единичные случаи (Миранчук,Головин) показывают что не всё ещё запущено.....но...
Может "сборная РПЛ" (Влашич,Крыховяк,Малком,Жиго,Ловрен,Фернандес,Сантос,Дзюба,Азмун,Бакаев,Миранчук,Чорлука и пр.) - и смогла бы противостоять евроклубам....
А так...по-отдельности...дают нам лещей...все кому не лень...)))
Всё...край...
4 клуба сыграли по 3 матча в еврокубках.......ни одной победы....
Скоро как лихтенштейнцы будем радоваться одной победе в год...и то в високосный...)))
Наверно некоторым руководителям по результатам текущей еврокомпании пора "подвинуться".....
Хватит "осваивать бюджеты"....пора уступить место профессионалам......
Как же надо не любить футбол чтоб довести его до такого состояния ???
Конечно же Аршавин прав....
Футбол РПЛ и футбол в топ-5 - это разные вида спорта....
Но "нестыковочка" в результатах ..тутошних и тамошних - не только в разноуровневости чемпионатов....
Скорей дело в профессионализме....в любой отрасли нашего футболостроения....)))
Игроки,тренеры,академии,селекционеры,руководители и т.д.
Единичные случаи (Миранчук,Головин) показывают что не всё ещё запущено.....но...
Может "сборная РПЛ" (Влашич,Крыховяк,Малком,Жиго,Ловрен,Фернандес,Сантос,Дзюба,Азмун,Бакаев,Миранчук,Чорлука и пр.) - и смогла бы противостоять евроклубам....
А так...по-отдельности...дают нам лещей...все кому не лень...)))
Всё...край...
4 клуба сыграли по 3 матча в еврокубках.......ни одной победы....
Скоро как лихтенштейнцы будем радоваться одной победе в год...и то в високосный...)))
Наверно некоторым руководителям по результатам текущей еврокомпании пора "подвинуться".....
Хватит "осваивать бюджеты"....пора уступить место профессионалам......
Как же надо не любить футбол чтоб довести его до такого состояния ???
Ну, не дотягивают они до уровня крепких середняков которые там выступают. Не говоря уже о грандах
Ну, не дотягивают они до уровня крепких середняков которые там выступают. Не говоря уже о грандах
Эту свору злых *конкурентствующих* злющих и борзых псов не один иностранный тренер не уравновесит.
Вы еще Семаку должны спасибо сказать.
Побыстрее бы он ваш клубок змеиный бросил...
Эту свору злых *конкурентствующих* злющих и борзых псов не один иностранный тренер не уравновесит.
Вы еще Семаку должны спасибо сказать.
Побыстрее бы он ваш клубок змеиный бросил...
Чемпионство в РПЛ тебе купят
Продолжай нас радовать своими цирковыми выступлениями в ЛЧ
Чемпионство в РПЛ тебе купят
Продолжай нас радовать своими цирковыми выступлениями в ЛЧ