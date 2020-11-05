Аршавин: «„Зениту“ нужно продолжать верить в Семака»

Бывший футболист «Зенита» , ныне занимающий в петербургском клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, поддержал главного тренера сине-бело-голубых .

Что делать с Семаком, будет решать руководство, а не я. Мне кажется, кредит доверия к нему есть. Человек два года обеспечивал чемпионство, причем уверенное. Мое мнение: нужно продолжать верить в Сергея Богдановича.

Думаю, многое будет зависеть от того, как все сложится в Лиге чемпионов и в концовке зимней части РПЛ .

В чемпионате России «Зенит» точно доминирует. То, что в Лиге чемпионов команда играет по-другому, опять-таки объяснимо уровнем соперников. Он объективно другой.