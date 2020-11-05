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Аршавин: «„Зениту“ нужно продолжать верить в Семака»

вчера, 20:07

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий в петербургском клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, поддержал главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Что делать с Семаком, будет решать руководство, а не я. Мне кажется, кредит доверия к нему есть. Человек два года обеспечивал чемпионство, причем уверенное. Мое мнение: нужно продолжать верить в Сергея Богдановича.

Думаю, многое будет зависеть от того, как все сложится в Лиге чемпионов и в концовке зимней части РПЛ.

В чемпионате России «Зенит» точно доминирует. То, что в Лиге чемпионов команда играет по-другому, опять-таки объяснимо уровнем соперников. Он объективно другой.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:00, ред.
Походу все ждут когда Зенит закончит "доминировать" и начнёт играть в футбол.....))

Конечно же Аршавин прав....
Футбол РПЛ и футбол в топ-5 - это разные вида спорта....
Но "нестыковочка" в результатах ..тутошних и тамошних - не только в разноуровневости чемпионатов....

Скорей дело в профессионализме....в любой отрасли нашего футболостроения....)))
Игроки,тренеры,академии,селекционеры,руководители и т.д.

Единичные случаи (Миранчук,Головин) показывают что не всё ещё запущено.....но...

Может "сборная РПЛ" (Влашич,Крыховяк,Малком,Жиго,Ловрен,Фернандес,Сантос,Дзюба,Азмун,Бакаев,Миранчук,Чорлука и пр.) - и смогла бы противостоять евроклубам....
А так...по-отдельности...дают нам лещей...все кому не лень...)))

Всё...край...
4 клуба сыграли по 3 матча в еврокубках.......ни одной победы....
Скоро как лихтенштейнцы будем радоваться одной победе в год...и то в високосный...)))

Наверно некоторым руководителям по результатам текущей еврокомпании пора "подвинуться".....
Хватит "осваивать бюджеты"....пора уступить место профессионалам......

Как же надо не любить футбол чтоб довести его до такого состояния ???
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:36
Семака сохранят до зимней паузы точно, ну или пока тот окончательно не 79е..ся. А срочно менять надо гендира Медведева, ну или кто там еще до сих пор верит в построение тактики через пас на Дзюбу
Dima salev
Dima salev
вчера в 23:07
Семак очень мягкий человек он не подходит Зениту. Зениту нужен жёсткий тренер и желательно иностранец ато отечественных тренеров не бояться наши игроки
димон 37
димон 37 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 22:46
Плаческу зачем выгнали
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:13, ред.
Пускай верят, но зениту не место в лиге чемпионов! И в лиге европы соответственно
Ну, не дотягивают они до уровня крепких середняков которые там выступают. Не говоря уже о грандах
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:07
понятно Шава по другому не скажет а может это ему масковские подсказывают ведь сейчас при Семаке Зенит с каждым днём деградирует и им это выгодно
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 21:59
А почему нет? Спаллетти, АВБ приезжали.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 21:38
А они к нам поедут???
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:37
Так и представилась картина: Ст. Петербург, хмурая погода, болельщики зенита с целофановыми пакетами в руках, спешащие на матч любимой команды, а на пакетах надпись " Верим в Серёжу", " Богданыч верим", по Невскому мчится Роллс Ройс Миллера, а из окна наперевес с флагом в руках САМ ,на флаге улыбающийся СБС , а ниже все та же фраза " Серега верим"...
alex074
alex074 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 21:37, ред.
Разговор был о чемпионстве. А 5 или 6 место в РПЛ это далеко не чемпионство...Разницу улавливаешь? Арсенал, Динамо тоже были в ЛЕ и точно с таким же результатом, как и у УФЫ.
berda2003
berda2003
вчера в 21:19
"директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам"- это ж надо такое придумать! кроме этого, успевает, как и бывшая жена, языком молоть по телеку ни о чём..
zooveterinar
zooveterinar ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:17
Был на примете Пачутино амигоз,но поговаривают что,он присматривается к манчестеру!!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:14
А Семаку естественно верить в зенит и надееться!!! Такой вот сембиез мать его!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:10
Ну верьте дальше. Только, например, если вместо Семака поставить условного Генича или даже Шнобеля, то результаты Зеньки будут те же - величайшие чемпиньоны всея Руси и железобетонные и стабильные 4-е в ЛЧ. Семак, верим!
112910415
112910415
вчера в 21:10
обязательно нужно
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 21:10
Я за сильного иностранного тренера. Отечественная тренерская школа никакущая, несовременная и сильно отстаёт от европейской-латиноамериканской.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ alex074 (раскрыть)
вчера в 21:08
Так Семак Уфу в Еврокубки вывел. Команду без особого бюджета.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:03
Богданыч и Симутенков - это две единственные человеческие единицы в Зените, к которым нет негатива.
Эту свору злых *конкурентствующих* злющих и борзых псов не один иностранный тренер не уравновесит.
Вы еще Семаку должны спасибо сказать.
Побыстрее бы он ваш клубок змеиный бросил...
Насмешник
Насмешник
вчера в 20:56
Серёга, верим!
alex074
alex074
вчера в 20:54
"Человек два года обеспечивал чемпионство, причем уверенное." Посмотрел бы я на профессионализм Семака, как тренера в условном Роторе, Арсенале, Ахмате и т.п., где нет раздутого бюджета, миллионов ГАЗПРОМА и сильнейших игроков РПЛ... А в целом питерцы, они и в африке питерцы. Аршавин превращается в Гену Орлова, тот тоже "ненавидит" Зенит и никогда за него не болеет...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:50
Дело в ленивых игроках, а не тренере.
brauning.86
brauning.86
вчера в 20:49
Богданыч верим
Чемпионство в РПЛ тебе купят
Продолжай нас радовать своими цирковыми выступлениями в ЛЧ
Footbolista
Footbolista
вчера в 20:43
От такого предложения болельщики Зенита вздрогнули...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:42
Верить принято в спартаке у зенита при всём желании не получится.
sv_1969
sv_1969 ответ Supremusnick (раскрыть)
вчера в 20:41
Все правильно!Наш уровень сейчас ниже того который был при Союзе!
LOpp
LOpp
вчера в 20:40
Нужно верить в Семака, после интереса МЮ, в Почеттино больше веры нет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:39
Семак не причем!Зеня и без него возьмёт золото)
kolpino08
kolpino08
вчера в 20:38
главное это не превратить в сектантство на подобии веры в преподобного Валеру и Валероверие)))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
вчера в 20:35
В ЧР Зенит доминирует благодаря слепому ВАРу, судьям, которые разрешают Дзюбе и Ко забивать из оффсайдов и фармам!
particular
particular
вчера в 20:33
Пожалуй, веру Аршавина, перевесит недоверие руководства 🤔
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