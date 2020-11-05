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Малафеев: «Максименко и Кержаков достойны быть вызванными в сборную»

вчера, 22:26

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о голкиперах, достойных получить вызов в национальную сборную.

Что касается вратарей. Из-за того, что Акинфеев закончил выступления за сборную, вариативность тренерского штаба сборной небольшая. Нужно понимать, что нужен надежный вратарь, у которого есть постоянная игровая практика.

Максименко и Кержаков достойны быть вызванными в состав, но, мне кажется, что у Миши есть лучшие в этом плане качества. У него есть опыт быть дублером. Хотя для «Зенита» будет не очень хорошо прерывать Кержакова от тренировочного процесса, понимая что он не будет играть за сборную.

Ранее Малафеев поделился мнением об игре клубов РПЛ в Лиге чемпионов.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:47
Каждый сватает своих.
Cat01
Cat01
вчера в 23:41
Надо давать играть больше на заменах вратарям
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:36
твоё мнение будет учтено..
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:06
Вместо Гили)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:37
Зачем они там? Там же стоит бразильская дыра-Гильерме! Хоть он и дыра, но бразильская ведь!
Вот так выглядит логика сборной России и усача во главе этой сборной!
beefs
beefs
вчера в 22:27
ну вобщем то все правильно...
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