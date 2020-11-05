Малафеев: «Максименко и Кержаков достойны быть вызванными в сборную»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о голкиперах, достойных получить вызов в национальную сборную.
Что касается вратарей. Из-за того, что Акинфеев закончил выступления за сборную, вариативность тренерского штаба сборной небольшая. Нужно понимать, что нужен надежный вратарь, у которого есть постоянная игровая практика.
Максименко и Кержаков достойны быть вызванными в состав, но, мне кажется, что у Миши есть лучшие в этом плане качества. У него есть опыт быть дублером. Хотя для «Зенита» будет не очень хорошо прерывать Кержакова от тренировочного процесса, понимая что он не будет играть за сборную.
Ранее Малафеев поделился мнением об игре клубов РПЛ в Лиге чемпионов.
Вот так выглядит логика сборной России и усача во главе этой сборной!
Вот так выглядит логика сборной России и усача во главе этой сборной!