Малафеев: «Максименко и Кержаков достойны быть вызванными в сборную»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России поделился мнением о голкиперах, достойных получить вызов в национальную сборную.

Что касается вратарей. Из-за того, что Акинфеев закончил выступления за сборную, вариативность тренерского штаба сборной небольшая. Нужно понимать, что нужен надежный вратарь, у которого есть постоянная игровая практика.

Максименко и Кержаков достойны быть вызванными в состав, но, мне кажется, что у Миши есть лучшие в этом плане качества. У него есть опыт быть дублером. Хотя для «Зенита» будет не очень хорошо прерывать Кержакова от тренировочного процесса, понимая что он не будет играть за сборную.