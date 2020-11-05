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Колыванов: «И „Зенит“, и „Краснодар“ могли выступить в ЛЧ успешнее»

вчера, 20:53

Бывший форвард «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал результаты российских клубов в матчах 3-го тура Лиги чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), «Зенит» разделил очки с «Лацио» (1:1), а «Краснодар» в гостях уступил «Севилье» (2:3), хотя вёл в счёте с преимуществом в два мяча.

Группы у всех наших команд непростые. Конечно, и «Зенит», и «Краснодар» могли выступить успешнее. Результаты «Локомотива» же достаточно хороши. «Зенит» дома должен был обыгрывать «Брюгге», и с «Лацио» вчера могли добиться более удачного результата. Но у петербуржцев есть ещё шансы хорошо сыграть против «Лацио» и «Брюгге». Это же не «Бавария» и «Барселона». «Краснодар» же проиграл очень обидно. Но показали, что с «Севильей» можно играть.

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Все комментарии
Дима037
Дима037
вчера в 23:02
Посметрев первые 3 тура ЛЧ, мне и не только мне стало ясно, что у наших команд нет физики. Она равна нулю. Вспомним последний матч. Севилья 10 мочит краснодар практически целый тайм. Не понятно за что отвечают тренеры за физ поготовку в клубах. Ведь ясно что в чемпионате России физика не нужна. Включаешь вторую или третью передачу, дожидаешься ошибки от слабой команды, запихиваешь один два мяча и сушишь игру. Все ты чемпион или призер.
Valeron112
Valeron112
вчера в 22:39
Не особенно ЦСКА.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:34
Еще не вечер
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:41
Особенно зенит.
viv
viv
вчера в 21:33
Могли но опозорились.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:19
Только Спартак боятся в испании.
узенита есть Лаврен, у быков свой лаврен, вот они и косячат. А у Спартака сильнейшая оборона
drug01
drug01
вчера в 21:07
Могли? А кто виноват!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:06
Успешнее не пойдёт пока Дюков у руля.
протон1
протон1
вчера в 21:00
наши богачи футболисты. бьют граждан стульями. воон широкову 2 года впаяют . уже вынесли почти приговор . это что за страна?. кокорин на встречку выезжает. аршавин в саунах катает, пьют курят. это разве наш футбол? это натуральные бандиты. уголовники . а дети берут пример.
протон1
протон1
вчера в 20:58
если у нас бьют судей по головам, если врываються в судейскую разбивая двери, если кричат по микрофону казел, если еслии. какой у нас футбол?. футболм или правят бандиты или кто?. где я вообще живу ?
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 20:57
Могли, но не смогли
протон1
протон1
вчера в 20:57
могли бы если бы не физруки тренировали , игроки видят что тренеры физруки и во внимание не берут их. там взрослые мужики нужны как капелло . но жаль что капелло приехал заработать всего не показав свою жестокость к этим пешеходам. нужны маститые как дик. которы йможет сказать игроку. ты пойдешь на лавку. а такое физруки наши очкуют сказать боятся что игрок ударит что ли? у нас весь чемпионат трнеры физруки 40 летние. какой футбол сами толком не могли играть . купили лицензию про . вон сейчас кержаков еще будет скоро в рпл. аршавин . пусть да на кошках в начале трени делают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:55
Дак всякое бывает...
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