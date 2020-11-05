«Дело не в лимите и не в уровне РПЛ». Евсеев — об игре клубов РПЛ в ЛЧ

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о выступлении клубов РПЛ в Лиге чемпионов.
У нас, в отличие от других стран, не было летом полноценного отдыха для игроков. Мое мнение: это одна из причин старта без побед.
Пауза между сезонами была всего 2 недели! Это ненормально. Хотя ненормальный весь этот коронавирусный год в европейском футболе. Посмотрите, что происходит в Англии, насколько ниже ожиданий играют фавориты.
Не скажу, что наши клубы играют плохо. Они разбалансированы, и у каждого свои проблемы. У «Зенита» из-за травм выпали качественные иностранцы: Азмун, Дриусси, Малком. У «Краснодара» вообще весь лазарет в легионерах. А «Локомотив» попал в очень сложную группу. За 3 игры отдал все, что мог.
Я бы не спешил с выводами. Никто в такой ситуации не был, совершенно новый опыт. Дело не в лимите и не в уровне РПЛ. Лига чемпионов скорее выросла в качестве, а мы шаг вперед не сделали, но и не отступили назад. Остались при своих.
Надо стремиться к большему. Видим, что растут молодые российские игроки, причем на разных позициях. Молодежная сборная прибавила. Плюсы есть. Надеюсь, и победы в Лиге чемпионов придут.
Ранее на эту же тему высказался заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.
2. Лимит.
3.Формат календаря РПЛ.
4.Всевластие Газпрома.
2. Лимит.
3.Формат календаря РПЛ.
4.Всевластие Газпрома.
Либо играют дети каких-то диаспор с волосатыми лапами и крутыми менеджерами, но не обычные ребята из глубинки
Уверен у нас полно футболистов от Твери до Челябинска не хуже Бакаева, Урунова, Умярова, Ахметова, Тикнизяна, Зайнутдинова, но играют не они, а ребята с блатом.
Либо играют дети каких-то диаспор с волосатыми лапами и крутыми менеджерами, но не обычные ребята из глубинки
Уверен у нас полно футболистов от Твери до Челябинска не хуже Бакаева, Урунова, Умярова, Ахметова, Тикнизяна, Зайнутдинова, но играют не они, а ребята с блатом.