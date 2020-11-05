«Дело не в лимите и не в уровне РПЛ». Евсеев — об игре клубов РПЛ в ЛЧ

Бывший главный тренер «Уфы» поделился мнением о выступлении клубов РПЛ в Лиге чемпионов.

У нас, в отличие от других стран, не было летом полноценного отдыха для игроков. Мое мнение: это одна из причин старта без побед.

Пауза между сезонами была всего 2 недели! Это ненормально. Хотя ненормальный весь этот коронавирусный год в европейском футболе. Посмотрите, что происходит в Англии, насколько ниже ожиданий играют фавориты.

Не скажу, что наши клубы играют плохо. Они разбалансированы, и у каждого свои проблемы. У «Зенита» из-за травм выпали качественные иностранцы: Азмун, Дриусси, Малком. У «Краснодара» вообще весь лазарет в легионерах. А «Локомотив» попал в очень сложную группу. За 3 игры отдал все, что мог.

Я бы не спешил с выводами. Никто в такой ситуации не был, совершенно новый опыт. Дело не в лимите и не в уровне РПЛ . Лига чемпионов скорее выросла в качестве, а мы шаг вперед не сделали, но и не отступили назад. Остались при своих.

Надо стремиться к большему. Видим, что растут молодые российские игроки, причем на разных позициях. Молодежная сборная прибавила. Плюсы есть. Надеюсь, и победы в Лиге чемпионов придут.