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«Дело не в лимите и не в уровне РПЛ». Евсеев — об игре клубов РПЛ в ЛЧ

вчера, 19:53

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о выступлении клубов РПЛ в Лиге чемпионов.

У нас, в отличие от других стран, не было летом полноценного отдыха для игроков. Мое мнение: это одна из причин старта без побед.

Пауза между сезонами была всего 2 недели! Это ненормально. Хотя ненормальный весь этот коронавирусный год в европейском футболе. Посмотрите, что происходит в Англии, насколько ниже ожиданий играют фавориты.

Не скажу, что наши клубы играют плохо. Они разбалансированы, и у каждого свои проблемы. У «Зенита» из-за травм выпали качественные иностранцы: Азмун, Дриусси, Малком. У «Краснодара» вообще весь лазарет в легионерах. А «Локомотив» попал в очень сложную группу. За 3 игры отдал все, что мог.

Я бы не спешил с выводами. Никто в такой ситуации не был, совершенно новый опыт. Дело не в лимите и не в уровне РПЛ. Лига чемпионов скорее выросла в качестве, а мы шаг вперед не сделали, но и не отступили назад. Остались при своих.

Надо стремиться к большему. Видим, что растут молодые российские игроки, причем на разных позициях. Молодежная сборная прибавила. Плюсы есть. Надеюсь, и победы в Лиге чемпионов придут.

Ранее на эту же тему высказался заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:59
Пора Евсею на СгатчТВ устраивать 73омёт баттлы с такими неадекватами, как Быстров, Ловчёв, Губан, Чердак, Шмурняк и т. д, а то совсем в Дацика превратится, заплыв жиром с пивом на диване.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 21:57
и большинство тренеров в стране такие же тупые. мало отдыхали , устали наши пешеходы? Баварии расскажи это , они дольше всех отдыхали с прошлого сезона:) в АПЛ и без ЕК матчей полно и не ноют. Плохим танцорам всегда что-то мешает (с)
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 21:47
В прошлом году не было коронавируса и мы отдыхали и готовились сколько хотели, а потом Ференцварош и Лудогорец с Лионом и Бенфикой показали наш уровень. Евсеев как это объяснит?
Палыч82
Палыч82
вчера в 21:35
Ох и слеп же Евсеев...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:33
Вадим большой оптимист
alexamit
alexamit
вчера в 21:22
А дело не в лимите.Уберите его-и вся мировая шваль попрёт к нам за длинным долларом.Ни один нормальный европейский футболист у нас играть на своём уровне не будет,не ждите этого!Надо урезать зряплату нашим футболёрам до уровня зарплат подсобных рабочих на стройке и всё очень строго прописать в контрактах.И пока контракт не отработает,не хрена его выпускать из страны.Что толку от Миранчука в Аталанте?И Локомотив ослабили,и итальяшкам толка от него нет.А в Союзе все клубы были на гособеспечении и играли гораздо лучше нынешних.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:49
Обычный сентиментализм.
ДСА
ДСА
вчера в 20:49
Пора переходить на систему весна-осень.
viv
viv
вчера в 20:43
А кто был поумнее завершили свои чемпионаты не продолжая играть из за пандемии.
Valeron112
Valeron112
вчера в 20:41
Сколько" матершинник на камеру" сделал в лч??? А теперь потолстел и возглавил Уфу...фу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:38
МудЬко вселился в Вадика)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:33
1.Избыток денег,непомерного размера "зряплаты".
2. Лимит.
3.Формат календаря РПЛ.
4.Всевластие Газпрома.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:31
Нормально играем,лучше уже не будет!
Supremusnick
Supremusnick
вчера в 20:31
ЗЕНИТ играет забросами, краснодар переломан весь , у локо просто сложная группа а цска подводит реализация.Вот и вся причина не считая конечно того что наш футболл просто застыл в развитии и он медленный .
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:28
Ну понятно, все как обычно у нас. Коронавирус, перерыв маленький, устали, и.т.д, и.т.п. Понятное дело устают ребята. У нас то в РФПЛ динамика и скорости, куда там этим Испаниям и Германиям. Те то у себя в чемпионатах пешком матч отходили, отдохнули и давай нас прессовать 90 минут в ЕК.А мы то в чемпионате матч три дня назад на суперскоростях провели, устали, ротации нет, травмированные, а они нас высоким прессингом бесстыдники.Как в поговорке " то член короткий, то рубаха длинная".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:25
Коронавирус затронул только прошлый сезон . А до того ,на протяжении 2-3 х. десятилетий , что мешало нашему футболу быть на уровне? ! И 2 недели на отдых здесь не причём . Просто уровень всего нашего футбола ниже плинтуса благодаря повсеместной коррупции ,как в футболе ,так и в стране в целом !!!!! Так ,что ,сидим и дышим !
serh62
serh62
вчера в 20:24
правильно говорит евсеев... если бы летом команды отдохнули не две а ....три или даже четыре недели, то сейчас все наши участники еврокубков были бы в своих группах на голову выше всех остальных...и можно было считать что кубок чемпионов был бы у нас в кармане...думать нужно было летом.. такие супер игроки как смолов, малком, жирков да и др. показали бы себя во всей красе
Roger Young
Roger Young ответ alex074 (раскрыть)
вчера в 20:17
+1
Либо играют дети каких-то диаспор с волосатыми лапами и крутыми менеджерами, но не обычные ребята из глубинки
Уверен у нас полно футболистов от Твери до Челябинска не хуже Бакаева, Урунова, Умярова, Ахметова, Тикнизяна, Зайнутдинова, но играют не они, а ребята с блатом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:16
Пока у нас будет гос футбол, т.е футбол на бюджете, толку не будет никакого. Это банальный закон экономики. Госпредприятие всегда проигрывает частному предприятию в производительности труда. Все футбольные клубы должны быть частными. Тогда будет борьба на футбольном поле, а не между денежными мешками.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:13
отмазки. Евсеев оторван от реальности.
alex074
alex074
вчера в 20:10, ред.
Дело в том, что в РПЛ приезжают такие легионеры, которых уже, по большому счёту списали в топ-чемпионатах и они решают тут "отсидеться" и решить свои финансовые проблемы. А по сути, на клуб и его престиж им на какать с высокой колокольни. Главное чтобы карман был набит деньгами...А вторая проблема, это то что молодых перспективных игроков даже близко не пускают в РПЛ, они так прозябают в ПФЛ. А вместо талантливых игроков, играют детишки обеспеченных родителей из Москвы и Ленинграда, такие как ЗМС ЗЮБА, Караваев, Обляков и тому подобный шлак.
beefs
beefs
вчера в 20:07
ну что же подождем...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:06
А всего лишь стоило перевести на формат весна- осень.
протон1
протон1
вчера в 20:03
в лимите и в системе . надо на старый сезон переходить. толку нету от нового
stavr74
stavr74
вчера в 19:59
Дело все в том что в нашем футболе рулит ГАЗПРОМ
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:54
Дело в лимите и в коррупции детского футбола!
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