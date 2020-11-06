Кучаев: «ЦСКА допустил много ошибок, которые приводили к пропущенным голам»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал выездное поражение от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы и ответил на вопрос о защитнике армейцев , покинувшем поле на 31-й минуте.

Информации по Марио пока нет. Он почувствовал боль в задней поверхности бедра, поэтому, наверное, решили перестраховаться.

Можно, конечно, скинуть всё на функциональную подготовку, но у нас многое не получилось, много подходов мы не довели до гола. Будет неправильно просто говорить об отсутствии функциональной подготовки.

На вопрос о составе мне сложно ответить, его выбирает главный тренер. Возможно, боялись выдернуться из позиций, было много ошибок, которые приводили к пропущенным мячам. Тяжело сказать, я думаю, тут цепь ошибок.