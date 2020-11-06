ГлавнаяНовости

Кучаев: «ЦСКА допустил много ошибок, которые приводили к пропущенным голам»

сегодня, 01:34
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал выездное поражение от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы и ответил на вопрос о защитнике армейцев Марио Фернандесе, покинувшем поле на 31-й минуте.

Информации по Марио пока нет. Он почувствовал боль в задней поверхности бедра, поэтому, наверное, решили перестраховаться.

Можно, конечно, скинуть всё на функциональную подготовку, но у нас многое не получилось, много подходов мы не довели до гола. Будет неправильно просто говорить об отсутствии функциональной подготовки.

На вопрос о составе мне сложно ответить, его выбирает главный тренер. Возможно, боялись выдернуться из позиций, было много ошибок, которые приводили к пропущенным мячам. Тяжело сказать, я думаю, тут цепь ошибок.

Все новости
Мостовой: «0 побед наших клубов в 12 матчах — безобразие. Дело не в лимите»
Сегодня, 03:02 Комментарии1
Бестолковый Эджуке и три гола за девять минут. ЦСКА проиграл «Фейеноорду»
Сегодня, 02:30Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
Селюк: «Хотел Ганчаренко уехать в Беларусь — пусть едет. Так будет лучше»
Сегодня, 02:02 Комментарии4
Ганчаренко: «Во 2-м тайме ЦСКА не очень хорошо смотрелся в центре поля»
Сегодня, 01:48 Комментарии15
Иванов: «„Урал“ намерен биться за победу в матче со „Спартаком“»
Сегодня, 01:43 Комментарии1
Малафеев: «Максименко и Кержаков достойны быть вызванными в сборную»
Вчера, 22:26 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:50
У всех Российских клубов в сумме 6 очков за первые три тура(2 из них в ЛЕ), у Порту тоже 6(все в лч). О каком вообще противостоянии может идти речь?!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:49
Не я, конечно всё понимаю, первое место в рфпл, но Гончаренко надо снимать. Ладно в Лиге Чемпионов не привыкать позориться, но каким образом можно в ЛИГЕ МАТЬ ЕГО ЕВРОПЫ так ужасно играть?! Этот фейеноорд Вольфчто-тотамбург разгромил в гостях в прошлом матче. Как?!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:46
Пешком матчи не выигрывают . Хочется у Ганчаренко спросить : " А что это было"??? Просто непонятная , мертвая абсолютно игра. Ни прессинга, ни комбинаций, ни ударов по воротам. Очень слабая во всех отношениях игра. А может решили слить ЛЕ??? Ведь иначе никак не объяснить такое безволие. Посмотрим , что они покажут в Москве. Ну а сегодня - это просто ужас. Никто не заслужил похвалы. Все играли плохо.
Всем здоровья.
мангo
мангo
сегодня в 01:37, ред.
Ерунда сливали ведь ))) можно было не выходить .
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:36
Да поняли мы Константин
ЦСКА посмотрел
Как Зенит Краснодар Локо
Сливают еврокубки
И решили поступить также
Что бы весной одним не тратить силы в ЛЕ.
Пока другие хитро ...опые будут разыгрывать чемпионство.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100