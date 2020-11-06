Гендиректор «Уфы»: «Игра была наша, „Сочи“ местами отбивался»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:1) в 14-м туре РПЛ .

Очень тяжелая игра, в первую очередь нужно было переломить моральное состояние, долго не набирали очки, команда должна была в себя поверить. Благодарим своих болельщиков, которых на выездной игре тоже было очень много. Знаем, что и весь четырехмиллионный Башкортостан сидел сегодня у экранов телевизоров и болел за команду. Очень жаль, что в конце Дмитрий Сысуев не смог реализовать еще один момент, но все равно вышло здорово.

Игра, считаю, была наша, футболисты полностью выполнили установку тренера, ребята хотели выиграть. Соперник местами отбивался. А гол пропустили после своей нелепой ошибки. Тем не менее всех, кто переживал, болел за «Уфу», поздравляю с первым очком под руководством нового тренерского штаба.