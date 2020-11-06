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Гендиректор «Уфы»: «Игра была наша, „Сочи“ местами отбивался»

сегодня, 22:40
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

Очень тяжелая игра, в первую очередь нужно было переломить моральное состояние, долго не набирали очки, команда должна была в себя поверить. Благодарим своих болельщиков, которых на выездной игре тоже было очень много. Знаем, что и весь четырехмиллионный Башкортостан сидел сегодня у экранов телевизоров и болел за команду. Очень жаль, что в конце Дмитрий Сысуев не смог реализовать еще один момент, но все равно вышло здорово.

Игра, считаю, была наша, футболисты полностью выполнили установку тренера, ребята хотели выиграть. Соперник местами отбивался. А гол пропустили после своей нелепой ошибки. Тем не менее всех, кто переживал, болел за «Уфу», поздравляю с первым очком под руководством нового тренерского штаба.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:04
А директор точно этот матч смотрел??? Может ему запись старенькую включили???
Все таки не у всех директоров хорошее зрение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:50
Каждый кулик,хвалит своё болото! 🤣🤣🤣
drug01
drug01
сегодня в 22:45
Каждый рассуждает по своему!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:41
Счет на табло!
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