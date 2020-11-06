ГлавнаяНовости

Бикфалви: «Не думайте, что „Спартаку“ будет легко на Урале»

сегодня, 21:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 14:00 Не начался

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви порассуждал о предстоящем матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком».

Слова болельщиков «Спартака», которые хотели бы видеть в своей команде Бикфалви? Приятно слышать и благодарен людям, что говорят такое. Но, считаю, в «Спартаке» и так много хороших игроков. Их нападающие в очень приличной форме, а команда сейчас высоко в таблице. Полагаю, в этом сезоне они будут бороться за чемпионство. Но не думайте, что «Спартаку» будет легко на Урале. Мы играем дома и доставим «Спартаку» массу проблем.

Все новости
Крыховяк: «С „Атлетико“ будет сложно, но „Локомотив“ готов биться»
02 ноября Комментарии11
Хавбек «Рубина» Хван вызван в сборную Южной Кореи на ноябрьские матчи
02 ноября Комментарии3
«Неправда. Чистая спекуляция». Крыховяк — о слухах про конфликт с Николичем
30 октября Комментарии6
Бистрович — о матче с «Динамо» З: «Мы с Влашичем хотели сыграть против них»
28 октября Комментарии4
Влашич: «Чувствую, что могу забивать 1-2 гола в каждом матче»
28 октября Комментарии18
Ловрен: «„Зенит“ чувствует себя хорошо перед матчем с „Боруссией“»
28 октября Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 23:27
Да ! Холодновато будет на Урале ! )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:53
Я уже кажется и так и так пробовал, результат один,побед нет,ничьи и поражения!😝🤣🤣
Footbolista
Footbolista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 22:27
Поставил бы на Фейеноорд, кони выиграли бы)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:25
Я знал что проиграю,но я с пелёнок за ЦСКА,само это обстоятельство обязывало меня не мелочится и верить,хорошо хоть 2000 не поставил!😜
Footbolista
Footbolista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 22:15
Судя по твоей ставке ты и в ЦСКА с Фейеноордом не сомневался😉...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:08
Даже не сомневайся!😉
Footbolista
Footbolista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 22:00
Ставь на Урал...если так уверен...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:52
Только глупый будет так думать)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:51
Спартак проиграет
beefs
beefs
сегодня в 21:51
посмотрим завтра на ваши проблемы...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100