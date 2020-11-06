Бикфалви: «Не думайте, что „Спартаку“ будет легко на Урале»

Полузащитник «Урала» порассуждал о предстоящем матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком».

Слова болельщиков «Спартака», которые хотели бы видеть в своей команде Бикфалви? Приятно слышать и благодарен людям, что говорят такое. Но, считаю, в «Спартаке» и так много хороших игроков. Их нападающие в очень приличной форме, а команда сейчас высоко в таблице. Полагаю, в этом сезоне они будут бороться за чемпионство. Но не думайте, что «Спартаку» будет легко на Урале. Мы играем дома и доставим «Спартаку» массу проблем.