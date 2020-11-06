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Созин: «Сейчас рано кричать о позоре клубов РПЛ в еврокубках»

сегодня, 18:41

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о выступлении российских клубов в еврокубках. В 12 матчах нового сезона клубы РПЛ не сумели одержать ни одной победы.

Я просто с нетерпением жду новых высказываний от футбольных специалистов. Говорят все: и футболисты, и тренеры, и аналитики. И тон у всех один: мы на дне, позор и стыдоба нашему футболу. И у меня вопрос всем этим специалистам: что конкретно наши проиграли? Неудачно сыграли первый круг, безусловно, это так – результат неудовлетворительный. Но очки считают в декабре! Если наши команды не выйдут в весну, тогда, уважаемые специалисты, разбирайте и кричите про стыдобу. Но сейчас рано кричать о позоре: у каждой из команд есть шанс выйти в ЛЕ.

«Локомотиву» по силам обыграть «Зальцбург», если смогут сыграть все травмированные, то «Краснодар» должен разобраться с «Ренном». У ЦСКА, который вчера, безусловно, сыграл плохо, ещё есть два домашних матча, которые они могут выиграть. Плохая игра в первых трёх турах автоматом не означает, что следующие три тура тоже будут провальными. А то болельщики Ганчаренко уже отправили в Беларусь, Мусаева уволили, а Семака вообще расстреляли. Если команды не сделают выводы, то бить в колокола можно, а пока ещё преступно рано уничтожать наш футбол! Ничего ещё не произошло, никто не провалились.

Что скажут все специалисты, если три команды из России выйдут в весеннюю часть Лиги Европы? Послушать их будет очень интересно!

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 22:24
а когда? давайте ещё подождём пару лет вот есть же такие иди-ёты на свете
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:36
Когда армейцы и Зенит завоёвывали кубки, квалификация легионеров была выше, чем у нынешних. Поэтому такой удручающий результат сегодняшних игр в еврокубках. Доморощенные игроки что тогда, что сейчас не играли и не играют главные роли в еврокубковых игах. Для примера: Динамо Загреб и голландцы закрыли Влашича и ЦСКА уже не тот.
cska1948
cska1948
сегодня в 21:27
Созин: «Сейчас рано кричать о позоре клубов РПЛ в еврокубках»
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Сейчас, осенью,по словам Созина, кричать рано, а весной, постфактум, кричать будет поздно!
А по моему кричать надо именно СЕЙЧАС, когда ещё что-то можно исправить!
протон1
протон1
сегодня в 21:07
рано кричит. а когда не поздно? я думаю сейчас самое время кричать. что позор. а когда ж еще?. завтра?.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:27
Парадокс. Наш футбол не стал менее интересен, чем тогда, когда европейские кубки завоёвывали армейцы и " Зенит". А в этом чемпионате никто из болельщиков и специалистов не бросит камень в огород нашего чемпионата. Согласитесь: напряжённые матчи, неплохие скорости, неизвестность порой до последней минуты встречи, никто не хочет уступать, отличная конкуренция трёх команд, - в общем, скучать некогда. Но как только дело доходит до международных встреч - хоть стой, хоть падай, и куда всё исчезает, даже сами футболисты и тренеры, на мой взгляд, не понимают. Я могу только предположить, что они просто теряются на поле, когда вдруг видят, что соперники быстрее их во всех компонентах игры и "почему-то" не хотят проигрывать. И здесь наши футболисты проседают, не могут навязать свою волю и переломить ход игры. Психология, слабохарактерность или просто не могут - вот в чём надо разбираться специалистам. Поневоле задаёшь себе вопрос, почему тот же "Краснодар" в большинстве (!) бросил играть после счёта 2:0, хотя на примере зарубежных команд мы видим картину, когда они не успокаиваются, продолжают атаковать и доводят счёт порой до неприличного. И никто не пытается сохранить победный счёт. Психология ?...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:57
Созин, твое дело этика.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:48
Кто этого созина назначил главным по этике, человек даун.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:38
"Если команды не сделают выводы, то бить в колокола можно, а пока ещё преступно рано уничтожать наш футбол! Ничего ещё не произошло, никто не провалились." А мне кажется что по итогам выступлений в прошлом сезоне уже нужно было бить в колокола. Наши клубы влетают "Локомотиви" из Грузии,, "Маккаби"из Израиля, влетают безвольно, по игре, а у господина Созина ничего еще не случилось. Наши клубы даже на уровне европейских середняков показывают какой-то доисторический футбол, в который нигде не играют, при том футболисты получают космические зарплаты непонятно за что, а у него все нормально, подождем декабря. А там когда все вылетят, то господин Созин одним из первых начнет кричать и клеймить позором, особенно если на данный факт обратят внимание власть держащие. Как же Вы одолели хамелеоны, ничего не делаете, ничего не видите, ничего не слышите, главное теплое кресло и "свечной заводик", и до лампочки Вам этот российский футбол. Как обычно личное мнение.
bsww
bsww
сегодня в 19:37
Вот только команд в еврокубках у нас четыре, поэтому весной в ЛЕ должны быть все четыре клуба или один ЦСКА, если Локо, Зенит и Краснодар выйдут в 1/8 ЛЧ. НО в любом случае весной хочется увидеть все 4 клуба в еврокубках
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:31
А мне интересно, если Локомотив, пожертвовав чемпионатом, все-таки выйдет с третьего места из сложной группы Лиги Чемпионов в Лигу Европы, будут ли кричать управленцы из РФС о существенном прогрессе в Российском футболе, приписывая заслуги себе. (Смотрите, в прошлом году весной ни одна команда не играла, а теперь играет. Прорыв!)
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:30, ред.
В словах Созина есть доля истины. Ещё по три игры осталось у наших клубов. А там уже посмотрим кто как выступит.
beefs
beefs
сегодня в 19:20
милай, уже поздно кричать, нужно что то делать, а то останемся без футбола...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:17
Ещё рано, потом будет поздно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:14
Когда же вас всех отстранят от футбола?
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 19:08, ред.
Да разве сидя в кресле можно, что либо рассмотреть???
премиальные и ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА (пока не ясно за что) ИДЕТ, А ТАМ В ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НИЧТЯК!!!!!!!!
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:04
Я думал только Созин мечтает,да что там мечтает,просто уверен,что мы всех порвем во втором круге этого ада,ан нет,еще нашелся...))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:01, ред.
Созин прав...
4 наших команды в еврокубках...24 игры.....
После 23-й игры без побед - будет пора кричать...а сейчас рано....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:56
можно и молча всё проглотить - нам не впервой...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 18:54
Рано)) позор 4 команды в еврокубках 12 игр не одной победы и это рано))))
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 18:51
Мне вот непонятно, клубы в Лиге Чемпионов играют или где? "Что скажут специалисты, если три команды из России выйдут в весеннюю часть Лиги Европы" - да тоже самое и и скажут. Играть в ЛЧ и радоваться выходу из неё в ЛЕ - это и есть стыдоба.
Но штука-то в том, что наши команды и до этого не дотянутся, им за счастье даже в Лигу Европы выйти. За счастье! И после этого очередной чиновник рассуждает о том, что рано нас ещё хоронить.
Г-н Созин, разложившийся труп хоронить уже поздно, его вороны давно склевали.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:46
Каждый год одни и те же грабли наступаем все никак не привыкнем)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:41
Да, прокричим в конце ЛЧ
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