Созин: «Сейчас рано кричать о позоре клубов РПЛ в еврокубках»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о выступлении российских клубов в еврокубках. В 12 матчах нового сезона клубы РПЛ не сумели одержать ни одной победы.

Я просто с нетерпением жду новых высказываний от футбольных специалистов. Говорят все: и футболисты, и тренеры, и аналитики. И тон у всех один: мы на дне, позор и стыдоба нашему футболу. И у меня вопрос всем этим специалистам: что конкретно наши проиграли? Неудачно сыграли первый круг, безусловно, это так – результат неудовлетворительный. Но очки считают в декабре! Если наши команды не выйдут в весну, тогда, уважаемые специалисты, разбирайте и кричите про стыдобу. Но сейчас рано кричать о позоре: у каждой из команд есть шанс выйти в ЛЕ .

«Локомотиву» по силам обыграть «Зальцбург», если смогут сыграть все травмированные, то «Краснодар» должен разобраться с «Ренном». У ЦСКА , который вчера, безусловно, сыграл плохо, ещё есть два домашних матча, которые они могут выиграть. Плохая игра в первых трёх турах автоматом не означает, что следующие три тура тоже будут провальными. А то болельщики Ганчаренко уже отправили в Беларусь, Мусаева уволили, а Семака вообще расстреляли. Если команды не сделают выводы, то бить в колокола можно, а пока ещё преступно рано уничтожать наш футбол! Ничего ещё не произошло, никто не провалились.

Что скажут все специалисты, если три команды из России выйдут в весеннюю часть Лиги Европы? Послушать их будет очень интересно!