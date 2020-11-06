Валуев — о клубах РПЛ в еврокубках: «Стоит подумать, чтобы наказать рублём»

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках. Клубы РПЛ до сих пор не одержали ни одной победы за 12 матчей.

Я вижу результаты выступления наших команд в еврокубках — они никакие.

Не могу сказать, что мы тратим деньги на футбол совсем впустую. Но если речь идет о государственных средствах, которые попадают к частным клубам, то за такие результаты стоило бы подумать о том, чтобы наказать их рублем. Во все времена было так: если ты проигрываешь — это напрямую сказывается на твоем кошельке, независимо от вида спорта. Здесь должно быть так же.