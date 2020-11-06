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Валуев — о клубах РПЛ в еврокубках: «Стоит подумать, чтобы наказать рублём»

сегодня, 19:37

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках. Клубы РПЛ до сих пор не одержали ни одной победы за 12 матчей.

Я вижу результаты выступления наших команд в еврокубках — они никакие.

Не могу сказать, что мы тратим деньги на футбол совсем впустую. Но если речь идет о государственных средствах, которые попадают к частным клубам, то за такие результаты стоило бы подумать о том, чтобы наказать их рублем. Во все времена было так: если ты проигрываешь — это напрямую сказывается на твоем кошельке, независимо от вида спорта. Здесь должно быть так же.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 22:22
Дзюба: рубль? а что это такое у меня нет таких бумажек у меня еврики и баксики
Palex
Palex
сегодня в 22:12
Впустую мы деньги на депутатов тратим, особенно таких, как ты.
Supremusnick
Supremusnick ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 21:23
Полностью частным, потом не удивляйтесь что каждый год будут банкротить сотни клубов.
RIR68
RIR68
сегодня в 21:09
покажите пример, начните с себя
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Владимир 77 (раскрыть)
сегодня в 21:04
Всё познаётся в сравнении ! По сравнению с Кличко ,Валуев просто гигант мысли ! )) Гляди как формулирует !!! )))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:02
Их не штрафовать надо ,а не одаривать миллионами !
denmig
denmig
сегодня в 21:00
Валуев дачу новую строит что ли!? - не хватает баболло возьми ипотеку! Нечего штрафы сшибать для своих целей!
edubokom
edubokom
сегодня в 20:45
Николай, рфпл это мини государство. Наш футбол - прямое отражение состояния России. Правительство, госдума, депутаты/игроки/, народ /болельщики /. Может ты один такой белый и пушистый? Так наведи порядок. Здоровья то хватает. Не знаю как насчёт мозгов
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:44
Не ему здесь советы давать
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 20:44
Депутатов нужно лишением свободы наказывать и конфискацией имущества
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:41
Он,что в футболе,что в боксе,не бум-бум,дутый чемпион
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 20:40
Это ж надо!У Валуева единственная извилина зашевелилась
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:17
Галицкий волен тратить свои деньги как угодно, другое дело Зенька.
протон1
протон1
сегодня в 20:16
не ужели. хоть что то толковое сказал он ?.
112910415
112910415
сегодня в 20:11
ладно, пусть закон пишут
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:03
Лучше пусть Коля нокаутирует всех, пользы будет больше.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:56
Мысль здравая, как ни странно, возникла в отбитой кукушке. Но только эти штрафные рубли в казне не останутся, а технично распилятся по карманам народных избранников.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:56
Оторвать их от кормушки.
serh62
serh62
сегодня в 19:53
помолчал бы уже, господин дурак....
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 19:52, ред.
Валуев,Аршавин,Медведев,Широков,Орлов,Шляпа и все фанаты зенита(а их 1%) до сих пор думают,что зенит выйдет из группы и дойдет до очередного своего полуфинала!!!!!
memphis
memphis
сегодня в 19:49
Депутат-боксер лезет в футбол и говорит о наказании рублем - это похоже на бред сумасшедшего, но нет... это Россия
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 19:49
И депутатов заодно рублём наказать за принимаемые ими законы.
STVA 1
STVA 1 ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 19:45
Наказать в евро))) 🤣🤣🤣
David Young
David Young
сегодня в 19:42
Лучше работать над изменением государственного участие в футболе, путём постепенного перехода на преимущественно частные рельсы (в том, что касается взрослых клубов - полностью сделать футбол частным). Понятно, что старая система не работает, не смотря на деньги от госкорпораций, клубы показывают скверный футбол, но в них всё равно вливают очень большие деньги. Так может продолжаться и дальше, но ничего хорошего ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе это не принесёт. Не то чтобы я был уверен в том, что реформы, если их затеют, пройдут так, чтобы были значительно положительные результаты, но лучше попытаться менять ситуацию, и провалиться, чем провалиться даже не пытаюсь что-то изменить в лучшую сторону.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:40
Да знаем как наказывают рублем.
В зените помнится зарплаты на пару месяцев урезали, а потом все это вернули в полном объеме. Была обыкновенная показуха.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:39
Коля, они давно в евро получают)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:38
Пусть идет о боксе рассуждает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:38
Было бы неплохо...
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