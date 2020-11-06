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Шунин: «Сафонов много расспрашивал меня про тренировки в сборной»

сегодня, 19:22

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове, а также коснулся темы возвращения в сборную России защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

С Кутеповым я пересёкся в сборной первый раз. Видя то, как он пашет, могу сказать: Илья — профессионал, спортсмен с большой буквы. Уверен, так он работает везде, и в клубе тоже. Бывают талантливые, но ленивые игроки, которые где-то могут, например, не пойти в борьбу. Илья точно не из таких. Так что у него ещё всё впереди: не просто так в межсезонье у него были предложения от нескольких клубов, в том числе от «Динамо», когда Шунич уехал в Китай.

До этого с Сафоновым не общались. Но в сборной все отмечали: «Вот вы спелись, постоянно разговариваете, будто давно друг друга знаете». Сидели с Матвеем за одним столом. Он много расспрашивал меня про тренировки в сборной. О футболе часто говорили, например об игре при выходах один на один.

Да много было тем. Сказал Матвею спасибо за то, что «Краснодар» перенёс матч с «Динамо» в разгар эпидемии. Да, это было не его решением, но не поблагодарить я не мог – всё между клубами получилось честно. Хотя «Краснодар» нам в итоге проиграл, недосчитался очков.

Также недавно Шунин рассказал, какие клубы ему предлагали контракт.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:00
Антон сам то без году неделя в сборной , а уже авторитетом себя мнит, советы раздает. По большому счету еще и основным то не стал. Конкуренция у вратарей просто запредельная. Пора молодых наигрывать в рамке. Молодые давно заслужили вызов в сборную , наш главный не спешит почему то??? А ведь к лету можно было молодежь поднатаскать , но у главного свое видение ситуации.....ему и отвечать .
Всем здоровья.
drug01
drug01
сегодня в 19:26
Пора его испытать в игре сборной!!!!
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 19:24
Что сказал- большой вопрос. Неконтролируемый поток подсознания.
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