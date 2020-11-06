Шунин: «Сафонов много расспрашивал меня про тренировки в сборной»

Голкипер «Динамо» поделился мнением о вратаре «Краснодара» , а также коснулся темы возвращения в сборную России защитника «Спартака» .

С Кутеповым я пересёкся в сборной первый раз. Видя то, как он пашет, могу сказать: Илья — профессионал, спортсмен с большой буквы. Уверен, так он работает везде, и в клубе тоже. Бывают талантливые, но ленивые игроки, которые где-то могут, например, не пойти в борьбу. Илья точно не из таких. Так что у него ещё всё впереди: не просто так в межсезонье у него были предложения от нескольких клубов, в том числе от «Динамо», когда Шунич уехал в Китай.

До этого с Сафоновым не общались. Но в сборной все отмечали: «Вот вы спелись, постоянно разговариваете, будто давно друг друга знаете». Сидели с Матвеем за одним столом. Он много расспрашивал меня про тренировки в сборной. О футболе часто говорили, например об игре при выходах один на один.

Да много было тем. Сказал Матвею спасибо за то, что «Краснодар» перенёс матч с «Динамо» в разгар эпидемии. Да, это было не его решением, но не поблагодарить я не мог – всё между клубами получилось честно. Хотя «Краснодар» нам в итоге проиграл, недосчитался очков.