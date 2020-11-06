Рахимов: «По игре „Уфа“ ни в чём не уступала „Сочи“, мы грамотно играли»

Главный тренер «Уфы» поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:1) в 14-м туре РПЛ .

По игре мы ни в чем не уступали, грамотно играли. К сожалению, некоторые моменты сложно исполнять. Набранное очко придаст уверенности команде. Очень важно было перед паузой добиться положительного результата.

Давайте оттолкнемся от того, что результат закономерен и будем двигаться дальше.

Тройная замена? Нам нужна была свежесть в центре поля, мы начали терять мобильность. Футболисты хорошо вошли в игру.