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Рахимов: «По игре „Уфа“ ни в чём не уступала „Сочи“, мы грамотно играли»

сегодня, 22:01
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

По игре мы ни в чем не уступали, грамотно играли. К сожалению, некоторые моменты сложно исполнять. Набранное очко придаст уверенности команде. Очень важно было перед паузой добиться положительного результата.

Давайте оттолкнемся от того, что результат закономерен и будем двигаться дальше.

Тройная замена? Нам нужна была свежесть в центре поля, мы начали терять мобильность. Футболисты хорошо вошли в игру.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 23:28
угадали с тренером
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 23:00
Воодушевленную очком Уфу теперь не остановить. Рашида Рахимова с почином! Взвалить на себя такую обескровленную Уфу было смелым поступком. По мужски!
Cat01
Cat01
сегодня в 22:35
Спасибо скажите за очко!!!!
beefs
beefs
сегодня в 22:18
лед тронулся, господа...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:02
Удача улыбнулась Уфе
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