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Губерниев: «„Зенит“ — для внутреннего пользования, а не для внешнего»

сегодня, 21:32

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА пока не одержали ни одной победы на групповой стадии.

В «Краснодаре» играют ребята без лидеров, стараются. А «Зенит», как я и говорил, для внутреннего пользования, а не для внешнего. «Локомотив» выглядит достойно, но у нас против всех одна тактика: выстоять и что-то забить — попадёт Миранчук, забьёт Шапи, забросим на Дзюбу. Это данность.

За ЦСКА тоже обидно, ведь у них должны быть соперники послабее. Но будем болеть, шансы ещё есть. Я убеждён, что дна в российском клубном футболе мы уже достигли. И произошло это не в этом году. Падать уже некуда, поэтому, считаю, начинаем движение вверх. Это данность. Нам надо болеть за наши клубы и верить в них. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 23:03
Какой цели, интересно, служит "внутреннее пользование" Зенита?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:53
Уберите этого губастого крокодила подальше от футбола! Все лигочемпионские вечера изгадили его омерзительной рожей и невозможностью других людей, разбирающихся в футболе, что-либо толком высказать из-за его 14коватых вставок, перебиваний и кривляний.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:48, ред.
"Падать уже некуда," В ТК УЕФА 55 стран и соответственно 55 мест, мы пока находимся на седьмом. Так что зазор для свободного падения еще имеется приличный. И очень опасно говорить про достижение дна, потому как снизу всегда могут постучать.Вот как будем на 55 месте, тогда уж точно снизу не постучат.
Физручини
Физручини
сегодня в 22:15
У МатчТВ что ни комментатор, то футбольный эксперт
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 22:11
Сказать - «„Зенит“ — для внутреннего пользования, а не для внешнего», все равно, что сказать - «54 — для самостоятельного пользования, а нечего с ним к женщинам ходить»
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:07
Зенит нынче даже для внутреннего пользования не пойдёт.
протон1
протон1
сегодня в 22:03
да он сам сколько раз ругал футбол и всех. щас че то не то исправился что ли?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:59
лыжник что - то брякнул не внятно....
Rattlehead
Rattlehead ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 21:53
Газ, нефть, лес, ранее - пушнина)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 21:51, ред.
И снова начинается на футболках немецких клубов))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:49
Власть Газпрома заканчивается за пределами русских земель.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 21:48
Так он поёт оды на их же деньги, когда на газпром -тв запрещено упоминать Зенит всуе)
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:45
А что думает комментатор Формулы -1?!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:45
Губерниев флюгер. Недавно оды пел Зениту, а когда команда стала неудачно играть в лиге чемпионов и её стали критиковать, сразу назвал командой для внутреннего пользования. Ещё и выражение такое обидное подобрал
particular
particular
сегодня в 21:40
Почитатель биатлона и покера без лишней щепетильности разобрался в тонкостях футбольного безобразия 😉
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:37
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 21:37
    Зато все команды пролились в 1/8 кубка России!! Это престижнее))
    beefs
    beefs
    сегодня в 21:36
    о чем это он...
    мангo
    мангo
    сегодня в 21:33
    а кто у нас для внешнего?)
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