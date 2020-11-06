Губерниев: «„Зенит“ — для внутреннего пользования, а не для внешнего»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА пока не одержали ни одной победы на групповой стадии.

В «Краснодаре» играют ребята без лидеров, стараются. А «Зенит», как я и говорил, для внутреннего пользования, а не для внешнего. «Локомотив» выглядит достойно, но у нас против всех одна тактика: выстоять и что-то забить — попадёт Миранчук, забьёт Шапи, забросим на Дзюбу. Это данность.