Фати получил серьёзную травму колена

Форвард «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 9-го тура Примеры против «Бетиса».
У молодого футболиста диагностирован разрыв внутреннего мениска в левом колене. Лечение будет определено в ближайшие дни.
Форвард «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 9-го тура Примеры против «Бетиса».
У молодого футболиста диагностирован разрыв внутреннего мениска в левом колене. Лечение будет определено в ближайшие дни.
Жаль. Помню , что кто из известных личностей предупреждал , что травмы посыплются одна за другой. И что это произойдет обязательно. Так и выходит . Тяжелейший график выдерживают не все. А с мальчишками , у которых еще организм до конца не сформировался , надо быть вдвойне аккуратнее. Ждем вердикта врачей.
Скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
Всем здоровья.
Жаль. Помню , что кто из известных личностей предупреждал , что травмы посыплются одна за другой. И что это произойдет обязательно. Так и выходит . Тяжелейший график выдерживают не все. А с мальчишками , у которых еще организм до конца не сформировался , надо быть вдвойне аккуратнее. Ждем вердикта врачей.
Скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
Всем здоровья.