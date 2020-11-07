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Фати получил серьёзную травму колена

вчера, 22:51
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Форвард «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 9-го тура Примеры против «Бетиса».

У молодого футболиста диагностирован разрыв внутреннего мениска в левом колене. Лечение будет определено в ближайшие дни.

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Все комментарии
Государев Резерв_2
Государев Резерв_2
сегодня в 00:12
Это все расплата за судейские игрушки барселоны в ЛЧ. А ведь могли продать парня и все у него было бы хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:03
Загнали похоже парня. При таком то графике надо аккуратнее с мальчишками.
Жаль. Помню , что кто из известных личностей предупреждал , что травмы посыплются одна за другой. И что это произойдет обязательно. Так и выходит . Тяжелейший график выдерживают не все. А с мальчишками , у которых еще организм до конца не сформировался , надо быть вдвойне аккуратнее. Ждем вердикта врачей.
Скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
Всем здоровья.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ DEIVID (раскрыть)
сегодня в 00:00
Я не про матч с Бетисом. Я говорю в общем. Так-то отмененный гол Динамо Киева, удаление у Ювентуса, и многие другие вопросы есть
juvenale
juvenale
вчера в 23:33
молодой еще,восстановится
razdvatri
razdvatri
вчера в 23:25
стеклянный
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:22
Жаль парня! Здоровья!
drug01
drug01
вчера в 23:21
Это потеря здоровья и благополучия
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Тео Джонс (раскрыть)
вчера в 23:12
Да в этом нет никакой соли, запороли запорол, а вот парня жалко
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:11
Бла, как же жаль, такой топище наме, ался. Здоровья мальчишке, будет круче гнома всяко
Тео Джонс
Тео Джонс ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:09
У сливочных они никуда и не уходят, всегда при кармане епт
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 23:08
Причем пенку заработанную им получая эту серьезную травму Гризманн запорол...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:59
пздц
невезуха
DEIVID
DEIVID ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:57
Мне вот интересно, что судья то сделал в матче с Бетисом? Сможешь аргументировать или просто собачий лай?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 22:56
Здоровья парню
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:55
Один лидер атаки выбыл, но другие вернулись- Тер Штеген и судьи!!!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:55
На четыре месяца как минимум!
Здоровья юнцу!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:55
Лидер нападения получил травму? Мениск не всегда проходит, к сожалению.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:54
Ну ладно хоть не в 30 лет травму получил, восстановится заиграет еще
David Young
David Young
вчера в 22:53
Большая потеря для них, он уже стал одним из лидеров каталонского клуба.
beefs
beefs
вчера в 22:52
очень жаль, скорейшего выздоровления...
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