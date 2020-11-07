Азар и Каземиро заразились коронавирусом

Пресс-служба «Реала» сообщает, что тесты на коронавирус у полузащитника Каземиро и нападающего Эдена Азара показали положительный результат.
Футболисты сдали тесты в пятницу. Также сообщается, что тесты всех игроков, тренеров и сотрудников клуба, которые контактировали с Каземиро и Азаром, коронавирус не выявили.
В ближайшем туре чемпионата Испании «Реал» в воскресенье сыграет с «Валенсией».
А если серьёзно, то такими темпами Азар форму до конца сезона не наберёт... Перешёл в "клуб мечты"...
А если серьёзно, то такими темпами Азар форму до конца сезона не наберёт... Перешёл в "клуб мечты"...