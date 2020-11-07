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Азар и Каземиро заразились коронавирусом

сегодня, 13:29

Пресс-служба «Реала» сообщает, что тесты на коронавирус у полузащитника Каземиро и нападающего Эдена Азара показали положительный результат.

Футболисты сдали тесты в пятницу. Также сообщается, что тесты всех игроков, тренеров и сотрудников клуба, которые контактировали с Каземиро и Азаром, коронавирус не выявили.

В ближайшем туре чемпионата Испании «Реал» в воскресенье сыграет с «Валенсией».

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311
311
сегодня в 15:06, ред.
Дорвался до халявы Азар! Здоровья обоим!)
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 14:19
Хорошо, что перерыв на сборные. Каземиро полностью отдохнёт, а за Азара можно не беспокоиться что на сборных травму получит
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:16
Вот это календарь у Реала, Валенсия(г), 22.11 Вильярреал(г), 25.11 Интер(г), 29.11 Алааес(д), 01.12 Шахтёр (г), 06.12 Севилья (г), 09.12 Боруссия (д), 13.12 Атлетико (д)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 14:07
С Интером только 25 числа играем. Они ещё могут успеть выйти. А вот с Валенсией завтра в гостях могут быть проблемы. Потом пауза на игры сборных, а потом 22 числа против Вильярреала в гостях. Эта тупая Ла Лига специально что ли не даёт Реалу отдыха перед важными играми?! 3 дня между играми в гостях у Вильярреала и в гостях у Интера!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:00
ДА что ж это то такое... И это перед важным матчем с Интером(((( Ладно , Азар, но без Каземиро будет плохо
shlifen
shlifen
сегодня в 13:55
Где-то в Мадриде "Азар! Твою же мать - как можно быть всё время травмированным, потом только сыграть пару матчей и поймать ковид?? Ты что уже "позднего Бэйла" включаешь??"
А если серьёзно, то такими темпами Азар форму до конца сезона не наберёт... Перешёл в "клуб мечты"...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:55
Азар в больницу как домой)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:48
Ещё двое карантин не соблюдали.
David Young
David Young
сегодня в 13:38
Печальные новости, скорейшего выздоровления обоим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:35
Вирус не щадит никого...
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 13:32
Гнать этого Азара, с больнички на больничку. Играть будет вообще?
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