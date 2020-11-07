Азар и Каземиро заразились коронавирусом

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сегодня, 13:29

Пресс-служба «Реала» сообщает, что тесты на коронавирус у полузащитника Каземиро и нападающего показали положительный результат.

Футболисты сдали тесты в пятницу. Также сообщается, что тесты всех игроков, тренеров и сотрудников клуба, которые контактировали с Каземиро и Азаром, коронавирус не выявили.

В ближайшем туре чемпионата Испании «Реал» в воскресенье сыграет с «Валенсией».