Кучаев: «Пока не испытываю особых впечатлений от вызова в сборную России»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал вызов в сборную России.

Впечатлений от нахождения в сборной пока никаких нет, мы только вчера ночью приехали на базу и сегодня провели первую тренировку. Пока впечатлений особых не испытываю. На самом деле, чувствуется, что здесь другой уровень подготовки и тренерского штаба. Видно, что здесь ко всему по-другому относятся. Видно, что это национальная команда.