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Кучаев: «Пока не испытываю особых впечатлений от вызова в сборную России»

сегодня, 19:44

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал вызов в сборную России.

Впечатлений от нахождения в сборной пока никаких нет, мы только вчера ночью приехали на базу и сегодня провели первую тренировку. Пока впечатлений особых не испытываю. На самом деле, чувствуется, что здесь другой уровень подготовки и тренерского штаба. Видно, что здесь ко всему по-другому относятся. Видно, что это национальная команда.

Думаю, то, что мы старались и отдавали все силы в игре, способствовало тому, что многие игроки ЦСКА получили вызов. Справедливости ради стоит сказать, что некоторые футболисты травмированы или по каким-то причинам не поехали в сборную. Это тоже сопутствовало [вызову в сборную].

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 20:35
это не тот тренер который даёт играть молодым))) сколько он дзюбу держал? пока тот не умер совсем)) да и вариант травмы в ненужной игре велик))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:21
Со временем Костя станет твердым игроком сборной, он трудяга.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:09
Не даст усатый шанса молодым, разве что в товарняке с молдовашками и то ненадолго.
drug01
drug01
сегодня в 20:00
Теперь другое время жди только травмы....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 19:59
Смотря в какой игре. С молдпаией вполне, только нам это не надо.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:46
без шанса выйти на поле оно и понятно)))
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