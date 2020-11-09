Юрий Газзаев: «Турнирное положение „Шинника“ поправимо»

Новый главный тренер «Шинника» Юрий Газзаев заявил, что не планирует делать изменения в тренерском штабе команды.
На встрече с руководством сказал, что никого бы не хотел трогать из прежнего тренерского штаба. Практически всех знаю, и потом, считаю, если работники на своем месте, зачем их этого лишать. Возможно, будет только ещё один помощник.
Договор рассчитан до конца сезона. Задача — сохранить команду в ФНЛ. В то же время руководители клуба понимают, где находится команда, очки все считают. Но у нас еще много игр, есть зимний подготовительный период, турнирное положение поправимо.
Вечером на тренировке познакомлюсь ближе с командой. Хотя, конечно, многих знаю давно: того же Ильдара Низамутдинова, Александра Самодина, Павла Игнатовича, помню Дмитрия Яшина, который играл еще у меня в «Камазе», Никиту Малярова, Евгения Стешина и Артема Щадина. Шанс проявить себя будет у всех, а зимой будем уже решать вопросы по усилению состава.
После 20-го тура «Шинник» занимает 21-е место в ФНЛ, имея в своём активе 13 очков.