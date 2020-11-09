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Юрий Газзаев: «Турнирное положение „Шинника“ поправимо»

сегодня, 19:29

Новый главный тренер «Шинника» Юрий Газзаев заявил, что не планирует делать изменения в тренерском штабе команды.

На встрече с руководством сказал, что никого бы не хотел трогать из прежнего тренерского штаба. Практически всех знаю, и потом, считаю, если работники на своем месте, зачем их этого лишать. Возможно, будет только ещё один помощник.

Договор рассчитан до конца сезона. Задача — сохранить команду в ФНЛ. В то же время руководители клуба понимают, где находится команда, очки все считают. Но у нас еще много игр, есть зимний подготовительный период, турнирное положение поправимо.

Вечером на тренировке познакомлюсь ближе с командой. Хотя, конечно, многих знаю давно: того же Ильдара Низамутдинова, Александра Самодина, Павла Игнатовича, помню Дмитрия Яшина, который играл еще у меня в «Камазе», Никиту Малярова, Евгения Стешина и Артема Щадина. Шанс проявить себя будет у всех, а зимой будем уже решать вопросы по усилению состава.

После 20-го тура «Шинник» занимает 21-е место в ФНЛ, имея в своём активе 13 очков.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 20:20
Чуда не будет уже.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:17
Вот пусть и правит.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:58
Шинник может спасти только чудо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:41
Всёравно вылетят!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:37
Надеюсь получится)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:31
без веры в это и начинать не стоило))))
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