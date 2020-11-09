Широков: «Лидерство ЦСКА в РПЛ полностью заслуженно»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о выступлениях ЦСКА в этом сезоне.

Кто-то сдал в чемпионате, кто-то прибавил. ЦСКА очень сильно прибавил и может развиваться ещё. Хорошо, что они идут на первом месте. Это хорошая моральная составляющая, которая может дать команде силы расти и дальше. На данный момент их лидерство полностью заслуженно.

Почему не получается в еврокубках? Потому что тут РПЛ , а там Европа. Это совсем другой уровень. Может, соперники и не сильные, но сильнее того же «Ростова». Думаю, что домашний матч с «Фейеноордом» ЦСКА выиграет, но это не значит, что за две недели команда сильно прибавит.

Следующий матч для «армейцев» будет определяющим. Если они добьются победы, то будут все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Два подряд домашних матча можно спокойно выигрывать.