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Широков: «Лидерство ЦСКА в РПЛ полностью заслуженно»

сегодня, 19:09

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о выступлениях ЦСКА в этом сезоне.

Кто-то сдал в чемпионате, кто-то прибавил. ЦСКА очень сильно прибавил и может развиваться ещё. Хорошо, что они идут на первом месте. Это хорошая моральная составляющая, которая может дать команде силы расти и дальше. На данный момент их лидерство полностью заслуженно.

Почему не получается в еврокубках? Потому что тут РПЛ, а там Европа. Это совсем другой уровень. Может, соперники и не сильные, но сильнее того же «Ростова». Думаю, что домашний матч с «Фейеноордом» ЦСКА выиграет, но это не значит, что за две недели команда сильно прибавит.

Следующий матч для «армейцев» будет определяющим. Если они добьются победы, то будут все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Два подряд домашних матча можно спокойно выигрывать.

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Все комментарии
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 20:13, ред.
я бы сказал, что хреново играют все команды (и европейские турниры это подтверждают), но ЦСКА пока менее хреново
serh62
serh62
сегодня в 20:13
этот вышибала еще не в тюрьме?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:02
ЦСКА забил на лигу Европы.
протон1
протон1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:48
а может он стремяга?)). кто его знает.. может хочет увидеть то чего не видел.
cska1948
cska1948 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 19:37
"Нервы" может и нет, а вот судя по его поведению "крыша" есть!
Cat01
Cat01
сегодня в 19:30
А раньше говорил иначе????
протон1
протон1
сегодня в 19:21
у этого человека суд скоро. ему могут впаять 2 года. а он хоть бы что. у него что нервы нет?
shlomo
shlomo
сегодня в 19:18
Посмотрим...еще не вечер...:))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:16
Лишь бы в сборной никто травмы не получил.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 19:15
ЦСКА: «Срок Широкову в тюрьме полностью заслужен»
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:10
но рано думать про это))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:10
это хорошие слова))
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