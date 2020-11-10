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Худяков: «Ситуация тяжелая, живем за счет собственных ресурсов»

сегодня, 09:19

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что клуб находится в тяжелом финансовом положении.

Ситуация у нас не очень хорошая в плане финансирования. В этом году до сих пор не было финансирования от областного бюджета. Ситуация тяжелая, живем за счет собственных ресурсов: нам помогают, продали в «Ростов» Владимира Обухова.

Эта ситуация давит. Но когда мы получали лицензию (РФС), мы получали подтверждение финансирования, все было согласовано с нашими руководителями. Надеемся, что проблемы будут решены. Понимаем какая ситуация с коронавирусом в стране.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:56
Значит не нужен клуб области.
Аpбитр
Аpбитр ответ No problems (раскрыть)
сегодня в 09:51
Добрый день. Скиньте пожалуйста скрин данной проблемки
David Young
David Young
сегодня в 09:20
Тамбову не везёт. Но может быть дела всё-таки пойдут на поправку через какое-то время.
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