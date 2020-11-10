Худяков: «Ситуация тяжелая, живем за счет собственных ресурсов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что клуб находится в тяжелом финансовом положении.

Ситуация у нас не очень хорошая в плане финансирования. В этом году до сих пор не было финансирования от областного бюджета. Ситуация тяжелая, живем за счет собственных ресурсов: нам помогают, продали в «Ростов» Владимира Обухова.