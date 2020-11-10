«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Итоги жеребьёвки

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.
Итоги:
«Локомотив» – «Тамбов»
«Краснодар» – «Сочи»
«Динамо» – «Спартак»
«Зенит» – «Арсенал»
ЦСКА — «СКА-Хабаровск»
«Ростов» — «Ахмат»
«Уфа» — «Урал»
«Химки» — «Крылья Советов»
Игры пройдут 20-21 февраля. Победитель определяется по результатам одного матча. Хозяином поля с 1/4 финала будет команда, которая больше игр провела в гостях. При равенстве – жеребьевка. Все пары 1/4 и 1/2 финала тоже определяются жеребьевкой.
У остальных лофа какая-то)
У остальных лофа какая-то)