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«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Итоги жеребьёвки

сегодня, 15:25

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.

Итоги:

«Локомотив» – «Тамбов»

«Краснодар» – «Сочи»

«Динамо» – «Спартак»

«Зенит» – «Арсенал»

ЦСКА — «СКА-Хабаровск»

«Ростов» — «Ахмат»

«Уфа» — «Урал»

«Химки» — «Крылья Советов»

Игры пройдут 20-21 февраля. Победитель определяется по результатам одного матча. Хозяином поля с 1/4 финала будет команда, которая больше игр провела в гостях. При равенстве – жеребьевка. Все пары 1/4 и 1/2 финала тоже определяются жеребьевкой.

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Все комментарии
star1970
star1970 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:42
Снимайтесь с чемпионата. Это заговор.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:41
В хоккее был бы бой, а здесь вряд ли
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:38
ЦСКА-СКА Будет бой,сойдутся две армии! Жалко СКА!
makkie
makkie
сегодня в 15:38
Да уж, Спартаку самый сложный из всех возможных соперников.
У остальных лофа какая-то)
Mangur
Mangur
сегодня в 15:30
Тамбовский Волк, Локомотиву не товарищ
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 15:30
Зениту как обычно самый сложный соперник достался
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:27
Динамо - Спартак - это интересно.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:27
Успехов столичному Динамо, разумеется!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:27
Итог будет тотже,что и с Локо!
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