«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Итоги жеребьёвки

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сегодня, 15:25

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.

Итоги:

«Локомотив» – «Тамбов»

«Краснодар» – «Сочи»

«Динамо» – «Спартак»

«Зенит» – «Арсенал»

ЦСКА — « СКА -Хабаровск»

«Ростов» — «Ахмат»

«Уфа» — «Урал»

«Химки» — «Крылья Советов»

Игры пройдут 20-21 февраля. Победитель определяется по результатам одного матча. Хозяином поля с 1/4 финала будет команда, которая больше игр провела в гостях. При равенстве – жеребьевка. Все пары 1/4 и 1/2 финала тоже определяются жеребьевкой.