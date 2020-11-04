Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России

«СКА-Хабаровск» обыграл «Рубин» (1:0) в матче 3-го тура Кубка России.
Таким образом, определились все команды, которые будут участвовать в 1/8 финала турнира.
В 16 сильнейших попали следующие команды: «Урал», «Спартак», «Арсенал», «Уфа», «Химки», «Ахмат», «Сочи», «Тамбов», «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск».
«Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо», которые по итогам сезона-2019/20 пробились в еврокубки, автоматически квалифицировались в 1/8 финала.
Для сравнения, в прошлом сезоне до этой стадии дошло аж 7 клубов, три года назад - 9 клубов.
Но тем интереснее!
Для сравнения, в прошлом сезоне до этой стадии дошло аж 7 клубов, три года назад - 9 клубов.
Но тем интереснее!