Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России

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сегодня, 12:33

« СКА -Хабаровск» обыграл «Рубин» (1:0) в матче 3-го тура Кубка России.

Таким образом, определились все команды, которые будут участвовать в 1/8 финала турнира.

В 16 сильнейших попали следующие команды: «Урал», «Спартак», «Арсенал», «Уфа», «Химки», «Ахмат», «Сочи», «Тамбов», «Крылья Советов» и « СКА -Хабаровск».