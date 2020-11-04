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Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России

сегодня, 12:33

«СКА-Хабаровск» обыграл «Рубин» (1:0) в матче 3-го тура Кубка России.

Таким образом, определились все команды, которые будут участвовать в 1/8 финала турнира.

В 16 сильнейших попали следующие команды: «Урал», «Спартак», «Арсенал», «Уфа», «Химки», «Ахмат», «Сочи», «Тамбов», «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск».

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо», которые по итогам сезона-2019/20 пробились в еврокубки, автоматически квалифицировались в 1/8 финала.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:45
Когда узнаем пары?!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ viv (раскрыть)
сегодня в 16:42
Зато хабаровчанам повзет, если кто-то из грандов приедет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:47
Сейчас федун торгуется ему интересно сколько кубок нынче стоит.
viv
viv
сегодня в 15:44
Кому-то не повезет если придется лететь к СКА-Хабаровск.
makkie
makkie
сегодня в 13:18
Ха, изменили формат турнира - в итоге в 1/8 плей-офф всего 2 клуба из ФНЛ.
Для сравнения, в прошлом сезоне до этой стадии дошло аж 7 клубов, три года назад - 9 клубов.

Но тем интереснее!
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 13:16
когда жеребьевка-то?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:53
В 1/8 всего 2 клуба из низших дивизионов. Даже не вспомнить когда такое было. Обычно на стадии 1/16 РФПЛ теряет половину ( плюс - минус) своих представителей.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 12:53
зениту сразу вручите его,кроме них он не нужен больше ни кому!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:50
Ждём одну 8 финала
shlomo
shlomo
сегодня в 12:45
Посмотрим кому этот трофей нужнее
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