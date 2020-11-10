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Матч «Мидтьюлланд» — «Ливерпуль» находится под угрозой срыва

сегодня, 08:29

Матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Мидтьюлландом» находится под угрозой срыва. Причина — новый штамм коронавируса, который передается от норок к человеку.

По возвращении из Дании (именно там выявлен новый штамм) команде предстоит двухнедельный карантин.

Новые правила вступили в силу 7 ноября и будут пересмотрены через неделю. Сборной Дании в ближайшем товарищеском матче против Швеции не смогут помочь легионеры из АПЛ, поскольку клубы отказались отпускать их в сборную.

Накануне сообщалось, что три футболиста «Бешикташа» заразились коронавирусом.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:59
Следует перенести матч из Дании.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:57
Датчанам должны засчитать поражение, они виноваты, что у них норки заболели.
No problems
No problems
сегодня в 08:55
У меня такой вопросик,ПОЧЕМУ У МЕНЯ КОГДА Я ОТКРЫВАЮ САЙТ(СИЖУ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА),ВСЕГДА ОТОБРАЖАЮТСЯ НОВОСТИ КОТОРЫЕ БЫЛИ ДНЕМ ПОЗДНЕЕ?????
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:51
А норок всех в расход.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:50
Очередная ковидная жесть.
за
за
сегодня в 08:50
Я всегда говорил: норковые шубы - зло! )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:49
Вот она борьба...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:47
Борьба с вирусом заходит в тупик?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:38
Наглосаксы выморщат технарь датчанам. Дешево и сердито. И ехать никуда не надо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:30
Всё норм будет,сыграют
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