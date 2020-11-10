Матч «Мидтьюлланд» — «Ливерпуль» находится под угрозой срыва

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сегодня, 08:29

Матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Мидтьюлландом» находится под угрозой срыва. Причина — новый штамм коронавируса, который передается от норок к человеку.

По возвращении из Дании (именно там выявлен новый штамм) команде предстоит двухнедельный карантин.

Новые правила вступили в силу 7 ноября и будут пересмотрены через неделю. Сборной Дании в ближайшем товарищеском матче против Швеции не смогут помочь легионеры из АПЛ , поскольку клубы отказались отпускать их в сборную.

Накануне сообщалось, что три футболиста «Бешикташа» заразились коронавирусом.