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Тедеско решит, нужно ли «Спартаку» и «Ростову» меняться кругами

сегодня, 12:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов31.10.2020 в 16:30 Не начался

«Спартак» и «Ростов» всё ещё могут поменяться кругами. Об этом заявил журналист Сергей Егоров.

По обмену кругами дело обстоит так. «Ростов» – за. «Спартак» – за. Это и по состоянию на вчерашний вечер, и на сейчас.

Сейчас Газизов говорит с Тедеско, если он скажет Ок – будет игра в Ростове со зрителями. По регламенту «Спартак» обязан проинформировать об игре за 7 дней. Если Тедеско скажет Ок, «Спартак» проинформирует лигу о матче в Ростове.

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vm777
vm777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:19
В принципе логично, что мнение тренера спрашивают. Ему же надо учитывать перелеты при подготовке. А так да, во главе угла коммерция. Сейчас Ростов заработает, весной Спартак (если ничего в худшую сторону не поменяется).
drug01
drug01
сегодня в 13:06
Как скажет хозяин так и будет!!!!
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 13:06
всё правильно. куда перебежала пупкинская единая Россия - туда же куда и валюта. вот басурманы и решают нашими богатствами, колдуют, дурят болел народной по какому кругу нам бегать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:04, ред.
В Москве игра будет без зрителей..
В Ростове могут пусьтить. Вот они и прикидывают, много ли приедет поддержать в Ростов или лучше в Москве без зрителей.
И еще: улучшится ли ситуация настолько, что во втором круге разрешат пускать болел.
ЧистА коммерческие вопросы почему то должен решать Тедеско...
beefs
beefs
сегодня в 13:01
чудеса какие то, все за но ждут Тедеско...
Big krendel
Big krendel
сегодня в 13:00
Физрук разве что решает?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:58
А Ростов даже и не спрашивают.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:53
Замкнутый круг какой то...уже определяйтесь, а то как бабки на базаре...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:50
Целую Санта-Барбару устроили из-за этого
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