Тедеско решит, нужно ли «Спартаку» и «Ростову» меняться кругами

«Спартак» и «Ростов» всё ещё могут поменяться кругами. Об этом заявил журналист Сергей Егоров.

По обмену кругами дело обстоит так. «Ростов» – за. «Спартак» – за. Это и по состоянию на вчерашний вечер, и на сейчас.

Сейчас Газизов говорит с Тедеско, если он скажет Ок – будет игра в Ростове со зрителями. По регламенту «Спартак» обязан проинформировать об игре за 7 дней. Если Тедеско скажет Ок, «Спартак» проинформирует лигу о матче в Ростове.