Кубок Франции решили приостановить из-за коронавируса

Федерация футбола Франции заявила, что нынешний розыгрыш Кубок Франции приостановлен до 1 декабря. Пауза также введена в низших лигах и нескольких соревнованиях женских команд.
Причина — эпидемия коронавируса в стране. Матчи Лиги 1 продолжат проходить без зрителей на трибунах.
Недавно стало известно, что у защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса выявлен коронавирус.
Утрирую, но спецом для того, чтобы ярче проявилась картинка. Когда почти все чемпионаты доигрывались, а Франция с Бельгией назначили и утвердили чемпиона...
Утрирую, но спецом для того, чтобы ярче проявилась картинка. Когда почти все чемпионаты доигрывались, а Франция с Бельгией назначили и утвердили чемпиона...