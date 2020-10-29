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Кубок Франции решили приостановить из-за коронавируса

сегодня, 15:01

Федерация футбола Франции заявила, что нынешний розыгрыш Кубок Франции приостановлен до 1 декабря. Пауза также введена в низших лигах и нескольких соревнованиях женских команд.

Причина — эпидемия коронавируса в стране. Матчи Лиги 1 продолжат проходить без зрителей на трибунах.

Недавно стало известно, что у защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса выявлен коронавирус.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 15:21
У них есть пародия на Наполеона...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:19
Да назначить чемпиона, как в прошлом сезоне, нафик этот футбол. А то ПСЖ уже притомился играть (см. статью на Соккере). Выбрать среднее арифметическое количество очков лет за 5 и составить табличку. Можно провести СМС-голосование. Главное, шобы в УЕФА приняли эти результаты и пустили в ЕК поиграть.
Утрирую, но спецом для того, чтобы ярче проявилась картинка. Когда почти все чемпионаты доигрывались, а Франция с Бельгией назначили и утвердили чемпиона...
particular
particular
сегодня в 15:19
СтОит только остановиться и всё - это начало длительного застоя... Выйти из ограничений значительно хлопотней...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 15:14
Наполеона на вас нет!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:10
И это только начало...
beefs
beefs
сегодня в 15:10
вот так прижало...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:06
Зараза не дремлет.
FROBI
FROBI
сегодня в 15:04
Федун не хочет приостановить ЧР с текущей таблицей? )
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