Кубок Франции решили приостановить из-за коронавируса

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сегодня, 15:01

Федерация футбола Франции заявила, что нынешний розыгрыш Кубок Франции приостановлен до 1 декабря. Пауза также введена в низших лигах и нескольких соревнованиях женских команд.

Причина — эпидемия коронавируса в стране. Матчи Лиги 1 продолжат проходить без зрителей на трибунах.

Недавно стало известно, что у защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса выявлен коронавирус.