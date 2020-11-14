На «Волгоград-Арене» возобновились экскурсии

Директор государственного автономного учреждения Волгоградской области «Дирекция по эксплуатации стадиона „Волгоград-Арена“» Евгений Сусликов заявил, что экскурсионная программа, прерванная весной из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновлена на стадионе «Волгоград-Арена», построенном к ЧМ -2018.

Экскурсии на стадионе мы проводили всегда, начиная с 2018 года. Потом обстоятельства внесли в нашу жизнь некоторые ограничения. И вот теперь мы возобновили посещение стадиона и предлагаем групповые экскурсии (от 10 человек) и индивидуальные туры.

Большая часть проводимых экскурсий носила социальный характер. У нас были дети из детских домов, интернатов, были воспитанники спортивных школ, и не только футбольных. Теперь мы вновь приглашаем увидеть стадион изнутри всех желающих, наша билетная программа доступна всем категориям граждан.