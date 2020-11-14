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На «Волгоград-Арене» возобновились экскурсии

сегодня, 15:09

Директор государственного автономного учреждения Волгоградской области «Дирекция по эксплуатации стадиона „Волгоград-Арена“» Евгений Сусликов заявил, что экскурсионная программа, прерванная весной из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновлена на стадионе «Волгоград-Арена», построенном к ЧМ-2018.

Экскурсии на стадионе мы проводили всегда, начиная с 2018 года. Потом обстоятельства внесли в нашу жизнь некоторые ограничения. И вот теперь мы возобновили посещение стадиона и предлагаем групповые экскурсии (от 10 человек) и индивидуальные туры.

Большая часть проводимых экскурсий носила социальный характер. У нас были дети из детских домов, интернатов, были воспитанники спортивных школ, и не только футбольных. Теперь мы вновь приглашаем увидеть стадион изнутри всех желающих, наша билетная программа доступна всем категориям граждан.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:16
Хорошо хоть не рынок оптовый открыли.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 15:13
Кому они вообще нужны, интересно? Я понимаю экскурсии по Камп Ноу с посещением музея и просмотров трофеев, с возможностью посидеть на тренерской скамейке и в кабине комментаторов, разными инсталляциями и т.п.

Но даже детям из детских домов вряд ли впилился поход на "Волгоград-Арену", правда, кто их спрашивает...
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:12
Добрый день.
Матч перенесен. Возврат ставок.
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 15:11
Добрый день.
Занимаемся исправлением данной ошибки.
beefs
beefs
сегодня в 15:10
малый но все же доход...
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