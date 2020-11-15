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Тренер сборной Уэльса: «Мне кажется, Бэйл наслаждается футболом»

сегодня, 09:35

Помощник главного тренера сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился мнением об игре нападающего Гарета Бэйла.

Мне кажется, он наслаждается футболом. Ему нравится приезжать в сборную Уэльса. Очень нравится. За все время моей работы он ни разу не пропустил ни одного сбора, кроме недавнего [в октябре] из-за травмы.

Теперь, находясь в таком месте, как «Тоттенхэм», у него есть тренер, который хочет, чтобы он играл регулярно.

Теперь у нас есть игрок, который снова влюбился в игру и наслаждается своим футболом. Надеюсь, мы пожнем плоды этого.

Недавно сообщалось, что «Тоттенхэм» может продлить аренду Бэйла ещё на один сезон.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:56
и правильно делает)))он на финише)))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:36
просто наслаждается жизнью
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:22
Также как и гольфом.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:46
Зарплатой он наслаждается.
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