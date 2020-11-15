Тренер сборной Уэльса: «Мне кажется, Бэйл наслаждается футболом»

Помощник главного тренера сборной Уэльса поделился мнением об игре нападающего .

Мне кажется, он наслаждается футболом. Ему нравится приезжать в сборную Уэльса. Очень нравится. За все время моей работы он ни разу не пропустил ни одного сбора, кроме недавнего [в октябре] из-за травмы.

Теперь, находясь в таком месте, как «Тоттенхэм», у него есть тренер, который хочет, чтобы он играл регулярно.

Теперь у нас есть игрок, который снова влюбился в игру и наслаждается своим футболом. Надеюсь, мы пожнем плоды этого.