Тренер сборной Уэльса: «Мне кажется, Бэйл наслаждается футболом»

Помощник главного тренера сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился мнением об игре нападающего Гарета Бэйла.
Мне кажется, он наслаждается футболом. Ему нравится приезжать в сборную Уэльса. Очень нравится. За все время моей работы он ни разу не пропустил ни одного сбора, кроме недавнего [в октябре] из-за травмы.
Теперь, находясь в таком месте, как «Тоттенхэм», у него есть тренер, который хочет, чтобы он играл регулярно.
Теперь у нас есть игрок, который снова влюбился в игру и наслаждается своим футболом. Надеюсь, мы пожнем плоды этого.
Недавно сообщалось, что «Тоттенхэм» может продлить аренду Бэйла ещё на один сезон.