Лёв: «Было непросто. Сборная Украины играла в хороший футбол»

Главный тренер сборной Германии поделился впечатлениями от победы над сборной Украины (3:1) в матче Лиги Наций.

Было непросто, поскольку украинцы играли в хороший футбол, соперник очень быстро и динамично переходил из обороны в атаку. В первом тайме у нас было много пространства, мы провели немало хороших атак. До перерыва мы лучше контролировали ход встречи. Во втором тайме допустили чересчур много потерь, нас поджимали слишком часто.

Я планировал сыграть с четырьмя защитниками и Кохом в центре полузащиты. Он играл на этой позиции раньше, а мне был нужен еще один футболист в той зоне, так как украинцы намеревались действовать через центр.

Конечно, нам не хватало некоторых игроков. Но мы хотели сыграть в таком сочетании и, думаю, у нас это получилось.