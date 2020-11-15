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Лёв: «Было непросто. Сборная Украины играла в хороший футбол»

сегодня, 08:43
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился впечатлениями от победы над сборной Украины (3:1) в матче Лиги Наций.

Было непросто, поскольку украинцы играли в хороший футбол, соперник очень быстро и динамично переходил из обороны в атаку. В первом тайме у нас было много пространства, мы провели немало хороших атак. До перерыва мы лучше контролировали ход встречи. Во втором тайме допустили чересчур много потерь, нас поджимали слишком часто.

Я планировал сыграть с четырьмя защитниками и Кохом в центре полузащиты. Он играл на этой позиции раньше, а мне был нужен еще один футболист в той зоне, так как украинцы намеревались действовать через центр.

Конечно, нам не хватало некоторых игроков. Но мы хотели сыграть в таком сочетании и, думаю, у нас это получилось.

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Все комментарии
Призрак Лобановского
Призрак Лобановского
сегодня в 13:59
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 12:21
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 09:57
      ты наверное единственный кто это увидел))))))))))))))
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      сегодня в 09:41
      Этакий комплимент вежливости. Украина играла ровно настолько, насколько немцы ей позволяли.
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 09:11
      Чтобы хохлы не обиделись.
      ABir
      ABir
      сегодня в 09:00
      Результата был известен заранее. Слова о хорошей игре соперника - лишь способ поднять значимость результата
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 08:45
      Похвалил слабого соперника.
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