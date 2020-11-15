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Шевченко: «Украина создала немцам очень много проблем и головной боли»

сегодня, 08:39
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча Лиги Наций против национальной команды Германии (1:3).

Я думаю, что наша сборная довольно уверенно провела оба матча с Германией. У нас был ряд игроков, которые не могли сегодня выйти на поле, усилить игру по ходу. Местами мы должны были обороняться, отходили на свою половину. Но когда мы держали мяч, то пытались маневрировать, играть между линиями, у нас были интересные комбинации. Мы постоянно меняли диапазон наших атак, не только длинными пасами, но и игрой через середину. Я считаю, что за счет этого мы создали очень много проблем и головной боли немцам. Я поздравляю соперника с заслуженной победой.

Сегодня не хватило реализации. Команда создала достаточно моментов, мы могли выравнять игру. Вдобавок, у нас сейчас не хватает запасных, чтобы конкурировать с такими командами как Германия. У нас не было возможности выставить оптимальный состав и сделать замены на усиление игры. Мы практически играли одним составом. В конце встречи сделали замены, исходя из результата и последующей игры. Нужно было дать игрокам отдохнуть, поскольку у тех же Зинченко и Малиновского были травмы. Они на жилах доигрывали матч. Все равно я доволен командой, считаю, что она сыграла очень хорошо, учитывая ситуацию, которая сложилась. Создавали моменты, не отказывались от наших принципов, было очень много интересных продолжений, но подвела реализация.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 12:14
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 12:13
    Все по делу немчуру возили знатно,игроки прогресируют,не хватает класса и техники.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 11:28
    Обескровленная, непонятно во что играющая немецкая команда, в пол силы обыграла непобедимую и легендарную украинскую команду, создавшую такую головную боль сопернику..... Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    сегодня в 11:24
    А это, как раз из той серии: "Ух, мы бы им дали, если бы они нас догнали"!!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 09:10
    Проиграть, пропустив три гола и быть довольным. Это так по-украински.Когда всё плохо и плачевный результат, но выставлять напоказ ложную действительность, мол всё супер! ахаха
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:44
    когда нет пол состава на что то рассчитывать не приходится
    beefs
    beefs
    сегодня в 08:44
    одним словом достойно проиграли...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 08:43
    Разозлили немцев своим голом и получили три.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 08:42
    Немцы сильно не напрягались.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:40
    и не только немцам а всему миру)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 08:40
    Вы ели ноги унесли!🤣🤣🤣🤣
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