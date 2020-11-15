Шевченко: «Украина создала немцам очень много проблем и головной боли»

Главный тренер сборной Украины поделился впечатлениями от матча Лиги Наций против национальной команды Германии (1:3).

Я думаю, что наша сборная довольно уверенно провела оба матча с Германией. У нас был ряд игроков, которые не могли сегодня выйти на поле, усилить игру по ходу. Местами мы должны были обороняться, отходили на свою половину. Но когда мы держали мяч, то пытались маневрировать, играть между линиями, у нас были интересные комбинации. Мы постоянно меняли диапазон наших атак, не только длинными пасами, но и игрой через середину. Я считаю, что за счет этого мы создали очень много проблем и головной боли немцам. Я поздравляю соперника с заслуженной победой.

Сегодня не хватило реализации. Команда создала достаточно моментов, мы могли выравнять игру. Вдобавок, у нас сейчас не хватает запасных, чтобы конкурировать с такими командами как Германия. У нас не было возможности выставить оптимальный состав и сделать замены на усиление игры. Мы практически играли одним составом. В конце встречи сделали замены, исходя из результата и последующей игры. Нужно было дать игрокам отдохнуть, поскольку у тех же Зинченко и Малиновского были травмы. Они на жилах доигрывали матч. Все равно я доволен командой, считаю, что она сыграла очень хорошо, учитывая ситуацию, которая сложилась. Создавали моменты, не отказывались от наших принципов, было очень много интересных продолжений, но подвела реализация.