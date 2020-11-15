Дешам: «Мы доказали, что сборная Франции — по-прежнему великая команда»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал победу над национальной командой Португалии (1:0) в матче Лиги Наций.

Наша победа заслужена. Мы очень довольны тем, что добились цели и выиграли группу. Очень горжусь своими футболистами. Сегодня мы доказали, что сборная Франции — по-прежнему великая команда.

С учетом силы нашего сегодняшнего соперника, это, безусловно, один из наших лучших матчей за последнее время. Я очень рад за команду, которая продемонстрировала силу духа и доказала свою состоятельность.