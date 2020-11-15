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Дешам: «Мы доказали, что сборная Франции — по-прежнему великая команда»

сегодня, 08:50
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над национальной командой Португалии (1:0) в матче Лиги Наций.

Наша победа заслужена. Мы очень довольны тем, что добились цели и выиграли группу. Очень горжусь своими футболистами. Сегодня мы доказали, что сборная Франции — по-прежнему великая команда.

С учетом силы нашего сегодняшнего соперника, это, безусловно, один из наших лучших матчей за последнее время. Я очень рад за команду, которая продемонстрировала силу духа и доказала свою состоятельность.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:41
это несомненно большой плюс . но думать нужно о будущем )))))
Брулин
Брулин
сегодня в 09:10
У воспитанников Дешама есть шансы превзойти партнеров Дешама.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:51
Молодцы уделали португалов!
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