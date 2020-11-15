Канте: «Приятно играть вместе с Погба»

Полузащитник «Челси» заявил, что ему нравится выступать вместе с хавбеком «Манчестер Юнайтед» в составе сборной Франции. Вчера «трёхцветные» одержали победу над Португалией (1:0), а Канте стал автором единственного забитого мяча в матче.

Погба был травмирован, прошло некоторое время с тех пор, как мы последний раз играли вместе. Мы помним чемпионат мира, на котором мы выступали вместе в полузащите. С Полем приятно играть.

Я доволен своим выступлением и выступлением команды. Мы продемонстрировали тот уровень игры, который от нас ждали.