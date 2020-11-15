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Канте: «Приятно играть вместе с Погба»

сегодня, 17:14
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник «Челси» Нголо Канте заявил, что ему нравится выступать вместе с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в составе сборной Франции. Вчера «трёхцветные» одержали победу над Португалией (1:0), а Канте стал автором единственного забитого мяча в матче.

Погба был травмирован, прошло некоторое время с тех пор, как мы последний раз играли вместе. Мы помним чемпионат мира, на котором мы выступали вместе в полузащите. С Полем приятно играть.

Я доволен своим выступлением и выступлением команды. Мы продемонстрировали тот уровень игры, который от нас ждали.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:36
Тогда переходи в МЮ чтобы с ним чаще играть
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:22
Его одну зарплату бы получить))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:35
Лучше получать зарплату вместо него.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 17:33
Да уж конечно лучше чем с Жоржиньо
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:15
спрос слишком велик))))))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 17:15
приятно когда понимают
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