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Экс-директор «Барсы» рассказал, что клуб упустил трансферы Холанда и Куртуа

сегодня, 16:47

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал, что каталонский клуб упустил шанс подписать Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) и Тибо Куртуа («Реал»).

В клубе сказали мне, что Холанд не был подходящим игроком для «Барсы». Я понимаю, что Бартомеу обращает внимание на технического секретаря, но правда в том, что этот игрок мог прийти.

Что касается Куртуа, то я рассматривал вопрос о его переходе. Я сделал все возможное, чтобы привлечь Куртуа, но в итоге мы решили подписать тер Штегена, и были правы, потому что он лучший в мире.

Затем мы хотели подписать кого-то еще, и взяли [Клаудио] Браво, — великого вратаря. Но, возможно, мы могли бы иметь Куртуа и тер Штегена вместе.

Недавно «Барселона» была признана лучшим клубом Испании XXI века по версии CIHEFE.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:09
У них всегда были классные воротчики!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:58
Тер Штеген очень часто допускает глупые ошибки. А так, он тоже супер вратарь. Настоящий лидер Барсы! Конечно если не считать судей(ВАР) и УЕФА!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 17:57
Неужели ты только щас догадался?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:42
Правильно, что не подписали Куртуа. Весьма и весьма слабый голкипер для любой команды ТОП-уровня. Нескладный, плохо реагирует на низовые мячи, в общем - правильно отказались.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:37
Пусть поплачутся, не поможет.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 17:36
Правильно. Куртуа стоил бы дороже чем взяли бы Тер Штегена и Браво вместе взятых.
BarSlona
BarSlona
сегодня в 17:15
Ничего они не упустили
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 17:07
И подписали Чигринского и Малкома
shlomo
shlomo
сегодня в 17:00
Ну по поводу 21 века это преувеличение....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 16:53
Браво-великий вратарь????Чет там в Каталонии у народа не совсем хорошо с головой....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:53
Но 21Й век только начался.
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