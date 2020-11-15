Экс-директор «Барсы» рассказал, что клуб упустил трансферы Холанда и Куртуа

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал, что каталонский клуб упустил шанс подписать («Боруссия» Д) и («Реал»).

В клубе сказали мне, что Холанд не был подходящим игроком для «Барсы». Я понимаю, что Бартомеу обращает внимание на технического секретаря, но правда в том, что этот игрок мог прийти.

Что касается Куртуа, то я рассматривал вопрос о его переходе. Я сделал все возможное, чтобы привлечь Куртуа, но в итоге мы решили подписать тер Штегена, и были правы, потому что он лучший в мире.

Затем мы хотели подписать кого-то еще, и взяли [Клаудио] Браво, — великого вратаря. Но, возможно, мы могли бы иметь Куртуа и тер Штегена вместе.