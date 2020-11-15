«Маркус заслуживает огромного уважения». Лукаку — о кампании Рэшфорда

Нападающий «Интера» похвалил своего бывшего партнера по МЮ за организацию кампании по представлению бесплатного питания детям из неблагополучных семей.

Он сделал прекрасную вещь. Маркус заслуживает благодарности от всего населения Англии. Он боролся с правительством, чтобы предоставить детям бесплатное школьное питание. Он ведь выходец из этой неблагополучный среды, знает что это такое.

То, что он сделал, было прекрасным, это заслуживает огромного уважения. Я не ожидал от него ничего меньшего, ведь у него есть осознание этой проблемы, он старается делать правильные вещи для всех — как на футбольной стороне, так и в обычной жизни.