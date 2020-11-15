ГлавнаяНовости

«Маркус заслуживает огромного уважения». Лукаку — о кампании Рэшфорда

сегодня, 14:32

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку похвалил своего бывшего партнера по МЮ Маркуса Рэшфорда за организацию кампании по представлению бесплатного питания детям из неблагополучных семей.

Он сделал прекрасную вещь. Маркус заслуживает благодарности от всего населения Англии. Он боролся с правительством, чтобы предоставить детям бесплатное школьное питание. Он ведь выходец из этой неблагополучный среды, знает что это такое.

То, что он сделал, было прекрасным, это заслуживает огромного уважения. Я не ожидал от него ничего меньшего, ведь у него есть осознание этой проблемы, он старается делать правильные вещи для всех — как на футбольной стороне, так и в обычной жизни.

Все новости
Пойет: «Кавани будет играть важную роль в „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 18:19 Комментарии3
Канте: «Приятно играть вместе с Погба»
Сегодня, 17:14 Комментарии5
Экс-директор «Барсы» рассказал, что клуб упустил трансферы Холанда и Куртуа
Сегодня, 16:47 Комментарии11
Рабьо: «После перехода в „Ювентус“ я стал расти»
Сегодня, 15:16 Комментарии5
Райс: «Вы не поймёте лидерских качеств Хендерсона, пока не сыграете с ним»
Сегодня, 15:14 Комментарии2
Джанлука Манчини: «Наша цель — выйти в Лигу чемпионов»
Сегодня, 14:40 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 15:11
Народный депутат !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:57
Если б каждый, у кого много влияния и денег делал хоть что-то полезное для общества, весь мир бы жил припеваюче. Но проблема в том, что 99% богачей ненасытны и думают лишь о том, как сделать себе рекламу, как заработать ещё, как скрыть свои доходы от налоговой.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:39
Хорошее дело конечно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:36
Хорошее дело затеял...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100