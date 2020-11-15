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Райс: «Вы не поймёте лидерских качеств Хендерсона, пока не сыграете с ним»

сегодня, 15:14
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия3 : 0Логотип футбольный клуб ИрландияИрландияМатч завершен

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс заявил, что работа с Харри Кейном и Джорданом Хендерсоном во время международной паузы дала ему представление о том, что нужно, чтобы стать капитаном сборной Англии.

В детстве одной из моих мечт было стать капитаном. Теперь же тренер «Вест Хэма» дает мне повязку, когда на поле нет Марка Нобла. Я принимаю это как должное, и мне действительно повезло, что у меня есть кто-то вроде Нобла, чтобы помочь на этом пути.

Мне всего 21 год, и я возглавляю команду в таких крупных матчах, как с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», — пусть это продолжается долго.

Если вы посмотрите на Джордана [Хендерсона] и на то, что он сделал за всю свою карьеру, особенно за последние пару лет, то поймете, почему важно учиться и становиться лучше. Мы знаем его лидерские качества, но вы не поймете до конца, пока не сыграете рядом с ним.

С Харри ты все время чувствуешь его присутствие. Он не участвовал в матче с Ирландией, но заранее в раздевалке готовил всех к игре. Он разговаривает с ребятами по отдельности. Для такого юнца, как я, стремящегося стать будущим капитаном, это здорово.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 16:27
Многими недооцениваются лидерские качества футболистов - обычно всех интересуют только футбольные скилы. Но когда вам нужно "переломить ход" матча или забить решающий гол - тут то и нужны лидеры по духу... Не всегда это самые техничные или скоростные игроки - но они "добирают" целеустремлённостью. И Хендерсон эти качества не раз демонстрировал, Кейну же, на мой взгляд просто не повезло с командой - бывает так, что партнёров просто "не завести на подвиги"... =))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:16
Верно. Нужно с начало сыграть.
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