Райс: «Вы не поймёте лидерских качеств Хендерсона, пока не сыграете с ним»

Полузащитник «Вест Хэма» заявил, что работа с Харри Кейном и Джорданом Хендерсоном во время международной паузы дала ему представление о том, что нужно, чтобы стать капитаном сборной Англии.

В детстве одной из моих мечт было стать капитаном. Теперь же тренер «Вест Хэма» дает мне повязку, когда на поле нет Марка Нобла. Я принимаю это как должное, и мне действительно повезло, что у меня есть кто-то вроде Нобла, чтобы помочь на этом пути.

Мне всего 21 год, и я возглавляю команду в таких крупных матчах, как с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», — пусть это продолжается долго.

Если вы посмотрите на Джордана [Хендерсона] и на то, что он сделал за всю свою карьеру, особенно за последние пару лет, то поймете, почему важно учиться и становиться лучше. Мы знаем его лидерские качества, но вы не поймете до конца, пока не сыграете рядом с ним.

С Харри ты все время чувствуешь его присутствие. Он не участвовал в матче с Ирландией, но заранее в раздевалке готовил всех к игре. Он разговаривает с ребятами по отдельности. Для такого юнца, как я, стремящегося стать будущим капитаном, это здорово.