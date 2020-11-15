Анчелотти хочет заполучить в «Эвертон» ещё одного игрока «Наполи»

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сегодня, 19:33

Главный тренер «Эвертона» намерен приобрести ещё одного своего бывшего подопечного.

В летнее трансферное окно «ириски» оформили переход полузащитника Аллана, а также безуспешно пытались подписать форварда . Теперь мерсисайдский клуб нацелился на трансфер хавбека .

Испанец не собирается продлевать контракт с «Наполи», футболист хотел бы выступать в более сильном клубе. Анчелотти уже позвонил своему бывшему подопечному, чтобы убедить его перейти в «Эвертон». Как сообщается, Руис дал наставнику положительный ответ.

Интерес к игроку «Наполи» проявляют «Реал», «Атлетико» и «Барселона», однако именно «Эвертон» является фаворитом в борьбе за Фабиана Руиса.