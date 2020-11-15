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Анчелотти хочет заполучить в «Эвертон» ещё одного игрока «Наполи»

сегодня, 19:33

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти намерен приобрести ещё одного своего бывшего подопечного.

В летнее трансферное окно «ириски» оформили переход полузащитника Аллана, а также безуспешно пытались подписать форварда Ирвинга Лосано. Теперь мерсисайдский клуб нацелился на трансфер хавбека Фабиана Руиса.

Испанец не собирается продлевать контракт с «Наполи», футболист хотел бы выступать в более сильном клубе. Анчелотти уже позвонил своему бывшему подопечному, чтобы убедить его перейти в «Эвертон». Как сообщается, Руис дал наставнику положительный ответ.

Интерес к игроку «Наполи» проявляют «Реал», «Атлетико» и «Барселона», однако именно «Эвертон» является фаворитом в борьбе за Фабиана Руиса.

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Брулин
Брулин
сегодня в 20:05
Заседание по делу Анчелотти о неуплате налогов в Испании перенесено по просьбе тренера
ДСА
ДСА
сегодня в 19:58
Дорогие покупки он хочет.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 19:56
это дорогой лот Неаполя , по испанцу Де Лаурентис думаю скидок делать не будет)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:53
а старый не промах ))рушит но не строит))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:46
Хватит дербанить Эвертон!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:34
Нехилыё у него требования...
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