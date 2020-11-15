«Реал» может обменять Азара на Де Брюйне

Полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в АПЛ.
Как сообщается, в мадридском клубе недовольны игровой формой бельгийца и постоянными травмами игрока. «Сливочные» планируют расстаться с футболистом.
«Реал» намерен вступить в переговоры с «Манчестер Сити» относительно обмена Азара на Кевина Де Брюйне. Мадридскому клубу будет тяжело заполучить лучшего игрока АПЛ прошлого сезона, однако Де Брюйне хотел бы выиграть Лигу чемпионов, что ему не удается сделать с «Манчестер Сити». Поэтому предложение со стороны «Реала» может подтолкнуть Кевина к уходу из манчестерской команды.
Стоит отметить, что весной слухи уже связывали Де Брюйне с переходом в «королевский клуб».
Представьте каким мощным станет Реал если вернётся Азар сезона 18/19 когда он забил 18 голов и отдал 21 передачу в АПЛ
Представьте каким мощным станет Реал если вернётся Азар сезона 18/19 когда он забил 18 голов и отдал 21 передачу в АПЛ
Не думаю что Шейхи согласятся на такой обмен, Кевин сейчас определяющий игрок у Гвардиолы
Не думаю что Шейхи согласятся на такой обмен, Кевин сейчас определяющий игрок у Гвардиолы