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«Реал» может обменять Азара на Де Брюйне

сегодня, 19:11

Полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в АПЛ.

Как сообщается, в мадридском клубе недовольны игровой формой бельгийца и постоянными травмами игрока. «Сливочные» планируют расстаться с футболистом.

«Реал» намерен вступить в переговоры с «Манчестер Сити» относительно обмена Азара на Кевина Де Брюйне. Мадридскому клубу будет тяжело заполучить лучшего игрока АПЛ прошлого сезона, однако Де Брюйне хотел бы выиграть Лигу чемпионов, что ему не удается сделать с «Манчестер Сити». Поэтому предложение со стороны «Реала» может подтолкнуть Кевина к уходу из манчестерской команды.

Стоит отметить, что весной слухи уже связывали Де Брюйне с переходом в «королевский клуб».

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Все комментарии
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 21:36
А сити зачем такой неравный обмен?
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 20:50
Я тоже могу такие "новости" придумывать
zorro_74
zorro_74
сегодня в 20:44
Хрусталя себе на закуску оставьте.лысый физрук липовые кубки не светят.шантажист попробовал бы судейство шантажом наехать.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:42
А захочет ли МС??? Да и Азар тоже может ещё заиграть!!!
Homelander
Homelander
сегодня в 20:26, ред.
Абсурд чтобы Гвардиола позволил этому случится._))))))))))))))))))))))
STVA 1
STVA 1 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
сегодня в 20:21
И два гуся!!!
DEIVID
DEIVID ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 20:15
Ему уже 29 лет. Дальше будет только хуже.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 20:14
Там доплата должна быть 200млн.
razdvatri
razdvatri
сегодня в 19:48
донбалон, дальше можно не читать
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:40
Хаахахахахаха аферисты из Мадрида там совсем в себя поверили?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:38
На Азара возлагались большие надежды однако он больше побывал в лазарете чем с командой и даже то небольшое время, которое провёл на поле были незначимыми как для него так и для команды, поэтому мысль расстаться с Эденом это реальность однако для обмена с Брюйне кажется не реально а вот попробовать купить это другой вопрос.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 19:37
летят утки...
ошалевший
ошалевший
сегодня в 19:34
ещё один такой сезон и азара даже за 10ку никто не возьмёт,кому он нужен с такой зарплатой,а на свой уровень он уже не вернётся нигде
Беренгар
Беренгар
сегодня в 19:32
ахахаха оч смешно
eleven LC
eleven LC
сегодня в 19:32
Азар как профессионал должен взять себя в руки и завязать с бургерами,вернуть свою лучшую форму и тогда он сможет добиться успеха в Реале
Представьте каким мощным станет Реал если вернётся Азар сезона 18/19 когда он забил 18 голов и отдал 21 передачу в АПЛ
BarSlona
BarSlona
сегодня в 19:31
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 19:31
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Поменять худшего игрока ла лиги...на лучшего апл...и реал может выиграть лигу чемпионов...а сити нет...какой ужас...реал пусть сперва из группы выйдет. .. Мбаппе..Холанд...Де Брюйне..ещё кто там...а куда Винисиус...Иско...Васкес..Шантажист..столько смеялся, спасибо соккеру.
    Cympak-05
    Cympak-05
    сегодня в 19:28
    Лучшего игрока АПЛ на игрока который больше получает больничные чем зарплату. ?
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 19:26
    А зачем это дно нужно МС? А если как судачат, о подписании Месси и Рамоса, то лучше остаться в МС, будет больше шансов на победу. Или речь идёт о закулисных победах Реала?
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 19:20
    А вот заиграет ли он в Реале.....ну пока это разговор ни о чем...
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 19:20
    Задумка конечно же отличная,но скорее всего безнадежная....
    Не думаю что Шейхи согласятся на такой обмен, Кевин сейчас определяющий игрок у Гвардиолы
    particular
    particular
    сегодня в 19:17, ред.
    Реал пойдёт к цели по головам, а Азар уйдёт несолоно хлебавши 😒
    Медив
    Медив
    сегодня в 19:17
    Серъезно, а с Реалом сейчас больше шансов на титул? Они в этом сезоне же так феерят в ЛЧ
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    сегодня в 19:16
    так шейхов не разведешь)
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    сегодня в 19:16
    Желание Реала конечно понятно,но МС не будет меняться,и продавать я думаю тоже,на Азара.А так у Реала сейчас такие проблемы с составом,что и не поймёшь кто им нужен,нападающий, полузащитник или защитник...
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 19:13
    очень похоже на глупость))
    beefs
    beefs
    сегодня в 19:12
    опять не так...
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