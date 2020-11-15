«Реал» может обменять Азара на Де Брюйне

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сегодня, 19:11

Полузащитник «Реала» может вернуться в АПЛ .

Как сообщается, в мадридском клубе недовольны игровой формой бельгийца и постоянными травмами игрока. «Сливочные» планируют расстаться с футболистом.

«Реал» намерен вступить в переговоры с «Манчестер Сити» относительно обмена Азара на . Мадридскому клубу будет тяжело заполучить лучшего игрока АПЛ прошлого сезона, однако Де Брюйне хотел бы выиграть Лигу чемпионов, что ему не удается сделать с «Манчестер Сити». Поэтому предложение со стороны «Реала» может подтолкнуть Кевина к уходу из манчестерской команды.

Стоит отметить, что весной слухи уже связывали Де Брюйне с переходом в «королевский клуб».