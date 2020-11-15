Анчелотти хочет заполучить Милика в «Эвертон»

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сегодня, 15:42

Главный тренер «Эвертона» хочет заполучить в команду нападающего «Наполи» , сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

26-летний форвард выступал под руководством Анчелотти во время работы итальянского специалиста в «Наполи». По информации источника, тренер заинтересован в воссоединении с Аркадиушем и может попросить руководство «Эвертона» подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

Милик в текущем сезоне не имеет игровой практики в «Наполи» из-за конфликта интересов с руководством клуба.