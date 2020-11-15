Анчелотти хочет заполучить Милика в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет заполучить в команду нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.
26-летний форвард выступал под руководством Анчелотти во время работы итальянского специалиста в «Наполи». По информации источника, тренер заинтересован в воссоединении с Аркадиушем и может попросить руководство «Эвертона» подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Милик в текущем сезоне не имеет игровой практики в «Наполи» из-за конфликта интересов с руководством клуба.