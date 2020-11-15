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Анчелотти хочет заполучить Милика в «Эвертон»

сегодня, 15:42

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет заполучить в команду нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

26-летний форвард выступал под руководством Анчелотти во время работы итальянского специалиста в «Наполи». По информации источника, тренер заинтересован в воссоединении с Аркадиушем и может попросить руководство «Эвертона» подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

Милик в текущем сезоне не имеет игровой практики в «Наполи» из-за конфликта интересов с руководством клуба.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:00
пора по умерить аппетиты))) ты хоть и карло но далеко не папа)))
shlifen
shlifen
сегодня в 16:44
У Эвертона с деньгами порядок, а вот с разнообразием в атаке проблемы - потому видимо и хотят заполучить Милика, который явно другого профайла игрок чем Калверт Льюин и Ришарлисон. Потому что сейчас Эвертон во многом стал предсказуем, половина голов команды - навес на Калверт Льюина, если при этом ещё и Хамес закрыт то вообще беда. Ришарлисон хорош, но иногда может выбыть из-за травмы или получить красную за грубость, а подмены у Эвертона толком и нет. С учётом того что Милик Наполи не нужен, а летом уйдёт свободным - трансфер в Эвертон вполне вероятен.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:42
Надо уйти из Наполи по скорее
Cat01
Cat01
сегодня в 16:04
Желание хорошее но спешить не надо
shlomo
shlomo
сегодня в 15:44
Ну если Карло хочет, то может и получить его
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