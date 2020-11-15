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«Интер» может обменять Эриксена на Паредеса

сегодня, 17:26

Полузащитник Кристиан Эриксен недоволен своим положением в «Интере».

Как сообщается, миланский клуб собирается расстаться с футболистом в январе. Главным претендентом на трансфер датчанина является ПСЖ.

Парижане хотят включить в сделку полузащитника Леандро Паредеса. «Интер» намеревается получить за Эриксена около 30 млн евро, которые клуб заплатил за трансфер игрока из «Тоттенхэма», однако будет готов выслушать вариант с обменом, если не поступит других предложений.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:22
Интер вообще славился странными обменами и трансферами))
В свое время потеряли Давидса,Зейдорфа,Пирло может еще кого забыл.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:12
Конте не подходит Интеру , ставить инородную для Интера схему 3-5-2 просто идиотизм. У него нет идей , он давно остановился в развитии как тренер.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:11
А кто в плюсе будет?
STVA 1
STVA 1 ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
сегодня в 18:01
Наверное схема Конте не подходит ему!Важно найти свою команду и тренера!
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 17:57, ред.
Так то он в свой последний сезон в шпорах надежд не оправдывал уже. Многие надеялись на его реанимацию в Интере но при Конте пока ничего хорошего.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 17:55
Пустой слух. А так подобный размен на ПарЕДаса беспонтового полный зашквар. Но судя по последним вью Чжана младшего до лета минимум Эриксен будет в Интере а там возможно новый тренер будет решать нужен ли Эриксен или нет.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 17:54
ну Парадеса, как не крути в сборную все же ставят) и он моложе на два года Эриксена)
STVA 1
STVA 1 ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
сегодня в 17:51
Наверное можно и так сказать)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 17:47
Повезло ПСЖ
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 17:42
Типа обмена днянича на артура пирожкова)
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
сегодня в 17:42
Хотелось бы. Будет очередной повод поржать с интера, ахаха)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:29
Эриксен не оправдал надежд и это факт! Но не думаю что Паредес лучше его ! Обмен ради обмена? Сомнительное удовольствие!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:28, ред.
Вот так вот, удачная продажа Зенита не особо пригодилась в ПСЖ. Значит выше 30 млн. уже не стоит, а покупали за 40 с лишним.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:27
Баш на баш!
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