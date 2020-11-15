«Интер» может обменять Эриксена на Паредеса

Полузащитник Кристиан Эриксен недоволен своим положением в «Интере».
Как сообщается, миланский клуб собирается расстаться с футболистом в январе. Главным претендентом на трансфер датчанина является ПСЖ.
Парижане хотят включить в сделку полузащитника Леандро Паредеса. «Интер» намеревается получить за Эриксена около 30 млн евро, которые клуб заплатил за трансфер игрока из «Тоттенхэма», однако будет готов выслушать вариант с обменом, если не поступит других предложений.
В свое время потеряли Давидса,Зейдорфа,Пирло может еще кого забыл.
В свое время потеряли Давидса,Зейдорфа,Пирло может еще кого забыл.